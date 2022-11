A ‘Dire, Fare, Teatrare’ è tempo di ‘Trame su misura’ di e con Renzo Boldrini

Terzo spettacolo per la rassegna ‘Dire, Fare, Teatrare’ dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Domenica 13 novembre 2022, sarà protagonista la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, che presenterà una delle produzioni di maggior successo ‘Trame su misura vol.1’- Capretta Giulietta e Lupo Romeo e Casa di paglia, casa di legno, casa di mattoni di e con Renzo Boldrini, direttore della compagnia empolese, con i disegni di Daria Palotti.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 3 ai 10 anni.



IN SCENA - Si raccontano due storie. Il lupo e i sette capretti, ripensata in chiave ironica immaginando sette caprette, sorelle di particolare bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera che grazie alla sua sfumatura di colore eviterà che il lupo Romeo divori le sette sorelle: lui rimane abbagliato da Giulietta, da tanta bellezza decidendo di mangiare solo la capretta nera…. ma con gli occhi!!! Una fiaba dove trionfa l’amore a dispetto delle differenze di colore, aspetto e provenienza. Ne I tre porcellini, il lupo, come se conoscesse già il copione della storia, inizia il suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal camino, per distruggere poi la casa di legno e, dopo aver gustato i due primi fratelli, dirigersi verso la casa di paglia del più piccolo dei porcelli. Ma ecco il colpo di scena: il porcellino non ha paura e sfida il lupo a chi ha più fame. Chi mangia di più nel bosco fra il lupo o il maiale?



Gli spettacoli si tengono al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30.



GLI ALTRI SPETTACOLI IN CARTELLONE - Domenica 20 novembre, ‘Valentina vuole’ di e con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, produzione Accademia perduta teatri; domenica 27 novembre, ‘Abbracci’ con Stefania Caldognetto e Massimo Politi, produzione Teatro del telaio. Gran finale con un’altra produzione di Giallo Mare, ‘Cappuccetto e la nonna’ di e con Vania Pucci e Adriana Zamboni.



Il costo del biglietto è di 4,5 euro. Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa