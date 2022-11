Alvini assente alla premiazione a San Miniato, futuro a rischio alla Cremonese

Grande assente alla premiazione come Ambasciatore del Tartufo alla Mostra Mercato di San Miniato l'allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini. Cuore fucecchiese (tiene per la contrada Ferruzza), legato a un passato di straordinarie vittorie con il Tuttocuoio di Ponte a Egola (il famoso triplete nel 2010 con la conquista di girone A dell’Eccellenza Toscana, Coppa Italia Dilettanti Toscana e Coppa Italia Dilettanti), adesso Alvini fronteggia le big della Serie A di calcio con la neopromossa Cremonese.

Il match ultracasalingo per Alvini con l'Empoli è stato l'occasione per l'invito da parte di San Miniato Promozione per il conferimento del titolo simbolico di Ambasciatore del Tartufo. Ma il 2-0 degli azzurri di mister Zanetti, diretti rivali per la permanenza in A, ha causato il ritorno di Alvini a Cremona, per discutere del futuro della squadra, ancora a zero vittorie.

Del rischio esonero si vocifera già da tempo e proprio ieri in conferenza stampa post partita Alvini ha specificato che non dipende da lui, ma dalla dirigenza, ribadendo che c'è sempre stato massimo dialogo con i vertici. Tutta Fucecchio e anche parte di San Miniato continua a tifare per il mister che 'si è fatto da solo' scalando le classifiche rimanendo comunque umile e determinato.