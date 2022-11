Nuovo centro Unicoop Firenze, ecco quando apre a Empoli

Sabato 19 novembre alle 8.15 aprirà il nuovo centro Unicoop Firenze a Empoli e prenderà il nome di "Pontorme", come la zona industriale in cui sorgerà. L'apetura avverrà nello stesso giorno dell'inaugurazione di Empoli Città del Natale, che invece sarà dalle 18. Un periodo di grandi aperture per la zona di Empoli Est: qualche settimana fa era stato inaugurato il Decathlon nell'area ex Savia, definitivamente riqualificata dopo anni di lavori incompiuti per progetti non portati a termine. Si chiude così la vicenda del nuovo fabbricato che avrebbe occupato l'area.