Controlli ambientali a Empoli: in ottobre crescono le verifiche. Quattro sanzioni ad utenze domestiche

Abbandono di sacchetti nei parcheggi, presso i cestini, errate esposizioni: l’attento controllo sul territorio per mantenere il decoro urbano prosegue nel comune di Empoli. Nel solo mese di ottobre sono state elevate 4 sanzioni ad utenze domestiche dagli Ispettori di Alia Servizi Ambientali SpA a seguito di 205 controlli e verifiche, oltre a 76 ispezioni. Le azioni di contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti sono costantemente al centro dell’operato, ormai da tempo, dell’amministrazione comunale a fianco del gestore.



Dei 4 verbali sopra citati, due sono stati elevati a seguito di accertamento in via Pacinotti, visto il persistere su suolo pubblico di mastelli anche in giorni ed orari in cui non sia previsto il conferimento di una determinata tipologia di rifiuti; il comportamento non corretto ha portato alla sanzione di 50 euro. Il terzo verbale è relativo ad un abbandono presso il cestino porta rifiuti di via del Giglio; il controllo del materiale ha permesso di reperire il nominativo di un utente che ha abbandonato erroneamente rifiuti non differenziati, motivo per il quale la violazione è relativa a due articoli del Regolamento ed è di 100 euro. Il quarto verbale del mese di ottobre è stato elevato ai responsabili dell’abbandono di sacchetti nel parcheggio di via Primo Maggio; anche in questo caso per una sanzione di 50 euro.



Questo quanto emerge dal report che mensilmente viene redatto a seguito delle attività di controllo e verifica, svolte dagli agenti di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa a fianco di Alia, insieme alle azioni di prevenzione delle cattive abitudini attraverso un’attività di informazione sulle corrette modalità di conferimento e di raccolta. Nel mese di ottobre, gli agenti di Polizia Municipale non hanno rilevato abbandoni di rifiuti significativi tali da consentire l'emissione di sanzioni.



«Come ho sempre sottolineato rendere noti i dati mensili sull’attività quotidiana svolta dagli agenti di Polizia Municipale e dagli Ispettori di Alia contro il fenomeno incivile degli abbandoni dei rifiuti, è una questione di rispetto verso tutta la nostra comunità e l’ambiente che ci circonda. Basta quello che facciamo? No, non basta. Siamo sicuri però che riusciremo a indebolire queste cattive pratiche di alcuni. Andiamo e guardiamo avanti che il lavoro di tutti è importante. I risultati arriveranno», questo il commento di Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli.