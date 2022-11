Fieracavalli Verona, buona prova per gli empolesi Vittoria Fabbian e Alessandro Costoli

Nei giorni 5 e 6 novembre a Fieracavalli Verona 2022 si è svolto il Trofeo di Avviamento al Reining FISE. Una partecipazione importante per l’avviamento al reining, con la presenza di 100 cavalli e 380 ingressi, con binomi di giovani cavalieri e cavalli, provenienti dalle varie regioni d’Italia. Il giudice Mauro Fungo è stato chiamato a giudicare le capacità equestri acquisite dai ragazzi nel mondo western.

La Toscana era presente con alcuni centri: UNIO Horses, SB Performance Horses, Alba QH 3.0, Damha/Crystal Horses, Agricola Pignano, Mitch Reining Horses, Il Gelsomino Ranch.

Stefano Serni, presidente FISE Toscana si è così espresso: "Sono molto orgoglioso di questi ragazzi e dei loro istruttori. Averli qui a Verona in questa sede così prestigiosa e così numerosi è una bellissima prova per noi, per lo stato di salute del nostro vivaio e anche un messaggio del mondo western style”.

Gli atleti si sono distinti nelle varie discipline, sia in maniera individuale che a livello di squadra, con la vittoria della Toscana posizionata al Primo posto con 68 punti nonché high point regional con 368 punti.

Per la zona del circondario empolese Valdelsa, nelle discipline di showmanship westernpleasure horsemanship e trail entry Level Youth si sono distinti Vittoria Fabbian e Alessandro Costoli di Empoli.

Il trainer Maria Sole Cubeddu del centro SB Performance Horses si è detta orgogliosa dei suoi atleti e del risultato ottenuto dai ragazzi, che con tenacia e impegno costante si sono allenati e preparati in questo anno per affrontare una arena così importante.

Fonte: Ufficio Stampa