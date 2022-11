Incidente mortale a Cortona, oggi pomeriggio. Poco prima delle 16 un aretino di 47 anni ha perso la vita nei pressi del ponte Landrucci a Terontola: mentre viaggiava in scooter, per ragioni ancora da appurare, è finito fuori strada. Il 47enne è stato immediatamente soccorso dal 118, che ha contattato anche l'elisoccorso Pegaso. Quando l’elicottero è giunto sul posto non c'era più niente da fare.