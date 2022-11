Fucecchio ricorda i Caduti di Nassiriya insieme alle scuole e alle associazioni

Ripudiare la guerra e favorire la cooperazione e il dialogo. Con le parole scritte nell'articolo 11 della nostra Costituzione, questa mattina il Comune di Fucecchio ha ricordato i 28 italiani, tra militari e civili, che il 12 novembre 2003 persero la vita nella strage di Nassiriya e, insieme a loro, tutte le vittime delle missioni internazionale di pace. In piazza dei Seccatoi la cerimonia si è tenuta alla presenza della vicesindaca Emma Donnini e dell'assessore alla memoria Daniele Cei, ai quali si sono uniti i consiglieri comunali Raffaella Castaldo e Marco Cordone. Presenti, inoltre, i Carabinieri della Stazione di Fucecchio e i rappresentanti di Anmil, Associazione Nazionale Carabinieri e Spi-CGIL, che hanno partecipato con i loro gonfaloni. Ma i veri protagonisti, come fortemente voluto dall'amministrazione comunale, sono stati le ragazze e i ragazzi delle classi 3a A e 3a H della scuola secondaria di primo grado “Montanelli Petrarca”, a cui è stato affidato il compito di ricordare, simbolicamente, i 28 italiani rimasti uccisi. Gli studenti della 3a A hanno indossato ciascuno un cartello che riportava il nome e l'età delle vittime, leggendo poi una riflessione in prima persona, mentre gli studenti della 3a H, ciascuno con una coccarda cucita sul petto che riportava la scritta “Art.11 l'Italia ripudia la guerra”, hanno letto due testimonianze, una di un figlio e una di un sopravvissuto, e alcune riflessioni sull'urgenza e sulla necessità di riportare la pace in tutti i paesi dilaniati dalla guerra.

“Il 12 novembre è un giorno molto triste per la nostra nazione – ha dichiarato la vicesindaca Emma Donnini -. E' nostro dovere ricordare il sacrificio dei militari e dei civili che sono morti a Nassiriya e in tutte le missioni di pace ed onorarne la memoria stringendosi alle loro famiglie. Ci auguriamo che l'umanità comprenda che la guerra non è mai la soluzione e che si possa lavorare ogni giorno per favorire il dialogo e la cooperazione internazionale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa