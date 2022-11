Genitori in cerchio a Montespertoli, ecco il prossimo incontro

Gli incontri tematici sulla genitorialità promossi dal centro CIAF – Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia sono stati fortemente apprezzati dalle famiglie di Montespertoli.

Lo scorso 25 ottobre, nel giardino del nido Maria Grazia “L’Aquilone” si è tenuto un incontro con l’atelierista educativo Emilio Bertoncini che ha riscosso un gran successo. I bambini, accompagnati dai genitori, hanno potuto scoprire la bellezza del coltivare piccole piante, mettere le mani nella terra e ammirare la meraviglia della natura tramite piccole gesti che possono diventare di uso quotidiano nel rapporto genitore - figlio. L’incontro, chiamato appunto “L’orto delle meraviglie” voleva promuovere l’importanza dell’attività all’aria aperta con materiali di uso comune, riciclabili e naturali. L’iniziativa a riscosso una forte presenza di bambini e genitori e rappresenta una delle opportunità di connessione tra nido, territorio e famiglie in un’ottica di continuità, integrazione e condivisione dei saperi.

Il prossimo incontro promosso dal centro CIAF è per sabato 19 novembre, alle ore 10, al Centro Culturale “Le Corti” e insieme alla psicologa Alessandra Bortolotti si parlerà di “I passaggi di crescita dei bambini: emozioni in gioco”.

L’entrata è gratuita ed è aperta a tutti, l’incontro è prevalentemente per i genitori con figli che rientrano nella fascia d’eta 0-6.

Il 6 dicembre, di nuovo al Nido Maria Grazia l’Aquilone, nello spazio costruittività si parlerà con l’atelierista educativo Benito Ciafardini sul tema “All’assemblaggio: giochi e giocattoli con quel che c’é”.

Mercoledì 7 dicembre, ultimo incontro del 2022, alle ore 17, presso la scuola secondaria di primo grado "R. Fucini" si terrà, invece, un incontro per i giovani studenti che devono orientarsi nella scelta della scuola superiore.

L'incontro, intitolato "La Scuola che vorrei" è rivolto a genitori e figli e vede la partecipazione di ex studenti dei diversi indirizzi di studio. Sarà tenuto dal relatore Matteo Ceccherini, psicologo e orientatore professionale.

Per informazioni sugli incontri si può chiamare il numero: 3387618881 oppure contattare il CIAF al numero 0571600258, alla email ciaf@comune.montespertoli.fi.it, o recarsi in via Sonnino, 13.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa