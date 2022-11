Germogli, tutto pronto per la settimana dedicata ai diritti di bambini e ragazzi

Coltivare i diritti dell’umanità di domani, ascoltando i bambini e i ragazzi. Ecco che la seconda edizione di “Germogli” sta per cominciare. Da lunedì 14 fino al 20 novembre 2022, tanti saranno gli eventi dal centro alle frazioni, fra pagine da sfogliare, autori da ascoltare, una caccia al tesoro da portare a termine: una settimana da vivere insieme per crescere e per ribadire i diritti dei più piccoli. Ispirato alla Convenzione Onu, quest’anno ‘Germogli’ abbraccia l’art.12 che recita: “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”. In sintesi, ogni bambina e ogni bambino hanno diritto a essere ascoltati.



Il programma completo di tutte le iniziative della rassegna è scaricabile dal sito istituzionale al link https://www.comune.empoli.fi.it/germogli/edizione2022. Due le fasi del cartellone di eventi che compongono la rassegna, in programma in ogni angolo della città: Aspettando Germogli, da lunedì 14 a sabato 19 novembre 2022, e Germogli, il 20 novembre, il gran finale.



LA PARTENZA – Su il sipario dei diritti dei bambini e ragazzi, lunedì 14 novembre 2022, alle 17, al circolo Arci Ponte a Elsa, con ‘Ascoltarsi dentro le pagine di un libro’; potranno partecipare ragazzi da 11 a 15 anni di età. Un pomeriggio per scoprire il potere delle storie di amplificare la capacità di ascoltare gli altri e noi stessi ed iniziare il meraviglioso viaggio chiamato relazione. Un gioco di ascolto e scrittura delle proprie emozioni, per lasciare traccia per i se stessi del futuro. Martedì 15 novembre, alle 17, alla biblioteca comunale Renato Fucini, ci sarà un’Ora del Racconto davvero speciale, per bambini da 3 a 7 anni, su prenotazione. Più lingue, più storie: un'ora del racconto dedicata alla bellezza delle lingue del mondo. Sarà anche la giornata della istituzione del Consiglio delle bambine e dei bambini, alle 17.30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale alla presenza, tra gli altri, dell’autrice Anna Sarfatti.



ASPETTANDO GERMOGLI - Il 16 novembre, alle 17, al Centro Giovani di Avane - Spazio "La Vela - Margherita Hack", ci sarà un laboratorio per immaginare ed esprimere idee, intitolato ‘Dentro di te abita il vento’, per ragazzi da 9 a 14 anni. Su prenotazione. Sempre alle 17 ma nello spazio Soci Coop del Centro*Empoli, via al laboratorio di lettura e disegno, ‘Sogni e desideri. Il mondo come piace a noi’, per bambini da 3 a 8 anni. Su prenotazione. Il 17 novembre, in libreria, alla Nessundove, alle 17, ci sarà La Repubblica dei bambini, un gioco di simulazione in cui i bambini e le bambine dovranno ricreare una nuova società decidendone regole e ruoli, per bambini da 6 a 10 anni, su prenotazione da effettuare al numero 351 7738928. Il 18 novembre, protagonista la frazione di Monterappoli, alle 17, con ‘Ho una musica in testa che fa…’, giocare con i suoni, per bambini da 3 a 8 anni. Su prenotazione a Il Torrino; alle 17 ma alla Libreria Rinascita, laboratorio di ascolto, ‘Di’ la tua!’, per ragazzi da 11 anni in su: due minuti tutti tuoi per farti ascoltare con palco e microfono. L’ambiente, le ingiustizie, i diritti, un bel libro o un film, ma anche un bel bacio: ogni argomento è importante e merita di essere detto e ascoltato.



Sabato 19 novembre, la giornata sarà molto intensa. Si comincia alle 10, all’aperto, in via Paladini, con Le Vanvere che accompagneranno i bambini da 7 ai 10 anni in un laboratorio creativo, accessibile, su prenotazione, denominato ‘Totem parlanti!’: realizzeranno con i materiali a loro disposizione creature che proteggano i loro diritti. Alle 10 e alle 11.30, nella biblioteca Giuseppe Cinque del Liceo “Il Pontormo”, si terranno due momenti davvero unici: ‘AscoltamI!! Storie e giochi per bambini’ da 4 a 6 anni, su prenotazione, a cura della classe 3BS del Liceo delle Scienze Umane, e ‘Piccolo viaggio nel mondo del silenzio’, per bambini da 6 a 10 anni, su prenotazione, storie di silenzi che cercano bambini curiosi di svelare cosa quei silenzi raccontino davvero, a cura della classe 3BS del Liceo delle Scienze Umane. Alle 15, tutti alla Misericordia di Empoli per il primo corso di disostruzione pediatrica, rivolto agli adulti, su prenotazione da effettuare al numero 0571 7255. Invece alle 15.30, all’Auditorium di Palazzo Pretorio, ci sarà ‘Seminare parole’, workshop a cura di Orme Radio per avvicinare i giovani partecipanti al mondo della radio. Per bambini da 7 a 11 anni, è su prenotazione. Alle 16, alla Libreria La San Paolo* Libri & Persone, ci sarà il Karaoke ‘Te le canto e te le suono!’ per bambini da 6 a 11 anni, mentre sempre alle 16 ma alla biblioteca “Renato Fucini”, spazio a un laboratorio di disegno, ‘Gioco Ascolto Partecipazione’, per bambini da 9 a 12 anni. Su prenotazione. Si tratta di un laboratorio creativo a cura dell’associazione Animum Ludendo Coles per avvicinare i partecipanti ai giochi della tradizione popolare e, da una realizzazione grafica del gioco della morra, verranno create mattonelle su cui giocare. In piazza XXIV Luglio, alle 16, ‘Ascolta e colora le tue emozioni’, laboratorio creativo a cura dell’associazione “Il Ponte”, per bambini da 1 a 6 anni. Su prenotazione. Arriviamo alle 20: i canali social del Comune di Empoli ospiteranno "Pillole di diritto" con la sindaca Brenda Barnini e la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Empoli, Claudia Corti, e un focus su “Il diritto dei bambini ad essere ascoltati. La quotidianità nei servizi educativi per l’infanzia di Empoli”, realizzato con il contributo dei servizi educativi pubblici e privati presenti sul territorio comunale.



GERMOGLI - Domenica 20 novembre, alle 10, in Piazza XXIV Luglio, ‘Ascolta e colora le tue emozioni’, laboratorio creativo per bambini da 1 a 6 anni, su prenotazione, a cura dell’associazione “Il Ponte”; in biblioteca, alle 10, tornerà ‘Gioco Ascolto Partecipazione’ a cura dell’associazione Animum Ludendo Coles, per bambini da 6 a 8 anni, su prenotazione. Alla stessa ora, ai Mu6ei di Empoli, con ritrovo alla Casa del Pontormo, ci sarà "Diritti al tesoro", per bambini da 6-11 anni accompagnati. Max 50 partecipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 0571 76714. Che cosa accadrà di bello? I bambini saranno coinvolti in un'avvincente Caccia al Tesoro a squadre nel piccolo borgo di Pontorme alla scoperta dei diritti dei bambini e delle tante storie che animano questo luogo. Indizi, giochi ed enigmi metteranno alla prova i piccoli esploratori che si contenderanno il primo premio.



All’Auditorium di Palazzo Pretorio, alle 10.30, mattinata di ‘Esercizi di empatia’, per coppie di genitori – figli da 11 a 14 anni. Su prenotazione. È un laboratorio con Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta autore dove sarà protagonista il percorso sull’ascolto reciproco rivolto a coppie di genitore – figlio. Si proseguirà alle 16, 17 e 18 al Museo del Vetro con ‘La parola ai Germogli’, laboratorio condotto da Simone Frasca, autore e illustratore, per bambini da 4 a 8 anni. Su prenotazione. I Germogli sono tanti e tutti diversi, come i loro pensieri. E come i loro desideri. Per conoscere cosa passa per la testa dei Germogli bisogna imparare ad ascoltarli e, visto che a volte hanno voci esili, dare loro un piccolo altoparlante per sentirli meglio. In questo laboratorio sarà dato a tutti i piccoli partecipanti la possibilità di far sapere cosa vogliono dalla loro città, dalle loro famiglie, dagli amici dalla scuola.



Invece, nel Giardino Largo della Resistenza, alle 16, andrà in scena ‘Il crea musica’, un laboratorio di costruzione di strumenti, improvvisazione e creazione dell'esperienza sonora, a cura del CAM Centro attività musicale, che coinvolgerà bambini da 6 a 10 anni. Su prenotazione. Il laboratorio prevede la costruzione di strumenti musicali a percussione utilizzando vari tipi di materiali e oggetti di riciclo. Ogni bambino potrà poi cimentarsi nell'esperienza di improvvisazione collettiva utilizzando lo strumento costruito. Alle 17 la giornata ‘Germogli’ si concluderà tra Chiostro della Propositura e biblioteca comunale. Al ‘Chiostro’ si terrà la premiazione della ‘Caccia al tesoro’ e in biblioteca, ci sarà l'incontro con Filippo Mittino, psicologo e psicoterapeuta, dal titolo ‘Ascoltare ascoltandosi’, rivolto agli adulti, su prenotazione: al centro, il linguaggio delle emozioni come strumento per costruire buone relazioni. Per adulti.



INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biblioteca comunale ‘Renato Fucini’: 0571 757873, germogli@comune.empoli.fi.it. Per prenotazioni e informazioni sugli eventi che si terranno presso le Librerie e la Misericordia di Empoli rivolgersi a:



Libreria Nessundove - tel. 351 7738928



Libreria Rinascita - tel. 0571 72746



Libreria La San Paolo* Libri & Persone - tel. 0571 73280



Misericordia di Empoli - tel. 0571 7255

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa