I carabinieri di Pisa incontrano gli studenti per promuovere la cultura della legalità

Continuano gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa, nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità, avviata a favore degli studenti. Questa volta l’evento si è tenuto nella mattinata di ieri a Pomarance (PI), presso l’istituto Tecnico Industriale “A. Santucci” dove il Comandante della Compagnia di Volterra ha incontrato gli studenti delle classi IV^ e V^ per una conferenza su un tema attuale e molto delicato quale la violenza di genere, settore in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre particolarmente impegnata con costanti rapporti con i centri antiviolenza presenti sul territorio e con la continua sensibilizzazione dei giovani.

Nel corso dell’incontro, l’attenzione è stata focalizzata sull’art. 612 del codice penale, inquadrando la normativa di riferimento del reato di stalking, analizzandone l’origine da un punto di vista sociale e normativo e spiegando le conseguenze penali per l’autore di tale reato. Particolare attenzione è stata altresì riservata alla vittima del reato, illustrando le possibili strade percorribili per affrontare il delicato problema, le potenzialità dei centri antiviolenza e rammentando l’esistenza del 1522, numero di pubblica utilità attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, finalizzato a fornire un primo punto di contatto per le vittime di stalking. La conferenza, che ha riscosso l’interesse da parte dei giovani e che ha dato origine ad un vero e proprio dibattito sui comportamenti ritenuti antisociali, si è conclusa con l’intervento e i ringraziamenti del Dirigente scolastico dell’Istituto.