Il Comune di Volterra finanzia dodici borse di studio

L'amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2022/2023, ha approvato il progetto Start Bonus con l'assegnazione di dodici borse di studio, ciascuna di 200 euro, per le studentesse e gli studenti che si iscriveranno al Liceo Classico Carducci o all'indirizzo Geometri Niccolini.

“Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo riconfermato il progetto – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – per rafforzare la promozione del Liceo Classico Carducci e dell'Istituto Geometri Niccolini, indirizzi che, anche a livello nazionale, sono caratterizzati da una flessione delle iscrizioni. Questa iniziativa conferma la collaborazione costante tra il Comune e le istituzioni scolastiche della città, rapporto fondamentale per la qualità dei servizi e per garantire il diritto allo studio. Questa misura – conclude Luti – fa parte di un progetto più ampio di promozione delle scuole di Volterra che prevede sia l'ampliamento dell'offerta formativa sia forme di sostegno alle famiglie ”.

Coloro che intendono accedere ai contributi devono presentare la domanda indirizzata al Comune di Volterra, compilando la modulistica disponibile sul sito comunale nella sezione “Bandi di Concorso".

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa