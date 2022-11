Investimento da 350mila euro sui cimiteri di campagna a Barberino Tavarnelle

Il Comune di Barberino Tavarnelle investe sui cimiteri di campagna, patrimonio storico-monumentale della memoria locale. La giunta Baroncelli ha messo mano alla riqualificazione dei cimiteri di campagna, ponendo attenzione a quelli più decentrati. Nel bilancio sono state stanziate risorse per circa 350mila euro complessive, finalizzate alla risistemazione dei camposanti di diverse frazioni e località di Barberino Tavarnelle. Dopo aver realizzato la riqualificazione del cimitero di Barberino Val d’Elsa e gli ossarietti del cimitero di Sambuca l’amministrazione comunale ha portato a compimento la riqualificazione del cimitero di Tavarnelle Val di Pesa completando il terzo lotto, come previsto nel planning dei lavori pubblici nel settore cimiteriale.

“Quella della riqualificazione dei cimiteri adiacenti a borghi e piccoli centri abitati è una priorità che perseguiamo da anni per rispondere alle esigenze della popolazione – spiega il sindaco David Baroncelli – a Tavarnelle abbiamo realizzato un intervento di ampliamento dei posti di sepoltura a terra aggiungendone una sessantina circa”. “Continueremo ad occuparci dei camposanti di campagna – prosegue – e ad investire sul progetto di recupero e valorizzazione degli antichi luoghi della memoria e del silenzio cari alla comunità che testimoniano le nostre radici e i nostri affetti”.

L’amministrazione comunale procederà con l’esecuzione di specifici interventi di riqualificazione nei camposanti di San Filippo e Marcialla. “A Marcialla sistemeremo la copertura e i marmi della cappella – anticipa l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fontani - nel cimitero di San Filippo abbiamo previsto la risistemazione della facciata e della copertura delle cappelle, anche per il camposanto di Barberino Val d’Elsa abbiamo previsto la costruzione di 30-40 nuovi loculi da realizzare a primavera. Altri lavori sono previsti nei cimiteri di Romita, Pastine e Sambuca Val di Pesa. Per condividere con la comunità il completamento del terzo lotto dei lavori di riqualificazione del cimitero di Tavarnelle l’amministrazione comunale ha organizzato un evento pubblico, in programma domenica 13 novembre alle ore 15. Saranno presenti il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e don Franco Del Grosso che impartirà, come di consueto, la benedizione. “La riqualificazione dei cimiteri è un’operazione fondamentale non solo dal punto di vista della sicurezza e del contrasto al degrado e ai segni del tempo – conclude il sindaco - è necessario intervenire con la realizzazione di opere puntuali per garantire tutela e decoro ai camposanti che svolgono un’importante funzione sociale, la prevenzione è finalizzata alla conservazione della memoria spirituale e collettiva di una comunità”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino