Lavori stradali a Firenze, gli interventi della prossima settimana

I lavori per la pista ciclabile in via Pio Fedi e l’asfaltatura in via Bugiardini. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Corbignano. Sono questi i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

In dettaglio inizieranno lunedì 14 novembre i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Pio Fedi. L’intervento è articolato in fasi successive con alcuni provvedimenti che saranno in vigore per l’intera durata dei lavori e altri che invece cambiano con l’avanzamento dei cantieri. Per quanto riguarda i primi si tratta della chiusura delle corsie di immissione su via Canova (lato numeri civici pari) a cavallo dell’intersezione, del senso unico da via Canova verso via Massa e della chiusura di via dei Sabatelli (tra il numero civico 17 e via Pio Fedi). Nella prima fase i lavori interesseranno il lato dei numeri civici dispari con l’istituzione di restringimenti di carreggiata su via Pio Fedi (tra via dei Sabatelli e via Modigliani) e su via dei Sabatelli (dal numero 90 a via Pio Fedi); ancora in via Modigliani previsti la chiusura della pista ciclabile (da via Pio Fedi a via Ciseri) e un restringimento tra via Pio Fedi e il numero civico 226. I lavori della seconda fase si svolgeranno sul lato numeri civici pari con restringimenti di carreggiata su via Pio Fedi (da via Canova a via dei Sabatelli e da via dei Sabatelli e via Massa). In via Massa sarà chiusa la pista ciclabile di via Massa (tra via dei Bassi e via Pio Fedi) e sarà istituito un restringimento di carreggiata (da via Pio Fedi verso via dei Bassi). Itinerario alternativo: via Massa-via dei Bassi-via Canova-via Pio Fedi. Termine previsto 27 gennaio.

Lunedì 14 e martedì 15 novembre è in programma l’asfaltatura di via Bugiardini. Nel tratto da via Neri di Bicci e via del Ponte al Greve sono previsti restringimenti di carreggiata con senso unico verso via di Ponte a Greve. Itinerario alternativo: via del Ponte a Greve-via Neri di Bicci-via Bugiardini.

Altri interventi

Via di Villamagna: da lunedì 14 novembre è in programma il ripristino di un chiusino all’altezza del numero civico 113. Fino al 16 novembre il tratto via del Crocifisso del Lume-via delle Sentinelle diventerà a senso unico in direzione città.

Via del Giglio: inizieranno lunedì 14 novembre i lavori per nuovi allacci alla fognatura. Fino al 18 novembre sarà in vigore un divieto di transito tra via Panzani e via dell’Alloro. Sarà istituito un senso unico nel tratto da via del Melarancio verso via dell’Alloro.

Via di Corbignano: da lunedì 14 novembre è in programma un intervento per un allaccio alla rete idrica. Fino al 18 novembre la strada sarà chiusa tra via di Vincigliata e via Desiderio da Settignano. Anche in quest’ultima strada sarà in vigore un divieto di transito nel tratto via di Corbignano-via del Fossataccio. Percorso alternativo: via D’Annunzio-piazza Tommaseo-via di San Romano-via Desiderio da Settignano.

Via degli Aceri: per eseguire l’abbattimento di un albero da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre in orario 8-17 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via delle Mimose a via Torcicoda. Percorso alternativo: via delle Mimose-via delle Magnolie-via Torcicoda-via degli Aceri.

Viale Amendola: per un lavoro edile con ponteggio il transito e la sosta nel controviale tra via Giotto e il numero civico 48 saranno interrotti all’altezza del cantiere. Il provvedimento sarà in vigore da lunedì 14 novembre fino all’11 febbraio.

Via Romana: per il disallestimento di un cantiere edile lunedì 14 novembre la strada sarà chiusa da via del Ronco a via Santa Maria (orario 9-19). Il tratto da via del Campuccio a via Santa Maria diventerà a senso unico verso quest’ultima. Percorso alternativo: piazza Tasso-via del Campuccio-via Romana-via Santa Maria.

Via dello Studio: lunedì 14 novembre la strada sarà chiusa per la sostituzione di infissi. Il provvedimento sarà in vigore dalle 9 alle 18 nel tratto piazza Duomo-via della Canonica e riguarderà anche piazza Duomo tra via dello Studio e via del Proconsolo. Previsti anche divieti di transito in piazza delle Pallottole, piazza di San Benedetto, via dei Bonizi, via dei Maccheroni. Disposto un senso unico in via dello Studio da piazzetta Cardinal Benelli verso Corso. Percorso alternativo: via dello Studio-Corso-via dei Cerchi-via del Proconsolo-via Ghibellina-via Verdi-piazza Salvemini-via dell'Oriuolo-via del Proconsolo.

Via Salvo D’Acquisto: per il posizionamento di una autogrù da lunedì 14 a giovedì 17 novembre in orario 7-18 prevista la chiusura del tratto compreso tra il numero civico 1 e viale XI Agosto.

Borgo Santi Apostoli: lunedì 14 novembre in orario 20-24 è in programma un intervento con autogrù. Saranno istituiti divieti di transito a tratti in Borgo Santi Apostoli e in chiasso degli Altoviti, chiasso Ricasoli, via delle Bombarde-piazza del Limbo-chiasso dei Bogherini-via del Fiordaliso-chiasso del Bene-chiasso delle Misure. Per consentire la viabilità alternativa previsti anche un senso unico in Borgo Santi Apostoli (da vicolo dell’Oro verso via Por Santa Maria) e chiasso del Manetto (da via delle Terme verso Borgo Santi Apostoli). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Por Santa Maria e diretti in Borgo Santi Apostoli: lungarno Acciaiuoli-via dei Tornabuoni-piazza Santa Trinita.

Piazza del Grano-via dei Castellani: sarà effettuato in orario notturno lo scarico di scale mobili nell’ambito di lavori di ristrutturazione di un immobile commerciale. Da lunedì 14 a venerdì 18 novembre in orario 23-2 prevista la chiusura di piazza del Grano (tra via dei Neri a via dei Castellani) e di via dei Castellani (tra piazza del Grano e piazza dei Giudici). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via dei Leoni e diretti in via dei Castellani da: via dei Neri-via della Mosca-piazza Mentana-lungarno Diaz-piazza dei Giudici.

Via dei Rustici: martedì 15 novembre per movimentazioni di materiale scatterà la chiusura del tratto tra via dei Neri e via Vinegia (orario 9-18).

Via Monalda: per un intervento con piattaforma aerea mercoledì 16 e giovedì 17 novembre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da piazza degli Strozzi a via Porta Rossa.

Via della Pergola: anche in questo caso si tratta di un intervento con piattaforma aerea con chiusura della strada da via Nuova dei Caccini a via Sant’Egidio. Il provvedimento sarà in vigore da mercoledì 16 al 18 novembre. Per consentire la viabilità alternativa sarà istituito anche un senso unico in Borgo Pinti da via di Mezzo verso via Sant’Egidio. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via degli Alfani e diretti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova: Borgo Pinti-via Sant’Egidio.

Borgo Santa Croce: sempre per un intervento con piattaforma aerea giovedì 17 novembre sarà istituito un divieto di transito da via Magliabechi a via dei Benci (orario 9-19).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa