Lavori sulla fognatura di Casole, chiude la strada a Greve in Chianti

Per consentire lo svolgimento dei lavori, finalizzati alla realizzazione di un tratto di fognatura pubblica, la strada comunale di Casole e Lamole sarà chiusa al transito veicolare da lunedì 21 novembre a venerdì 2 dicembre. Il provvedimento, istituito da un’ordinanza della Polizia municipale, firmata dal comandante Massimo Zingoni, prevede la chiusura di un tratto di strada in località Casole, precisamente dal civico 15/A al civico 20 con relativo divieto di sosta e rimozione forzata.

“Il cantiere dell'opera pubblica - dichiara il sindaco Paolo Sottani - si concentrerà nell'arco di due settimane con l'obiettivo di ridurre il più possibile i disagi alla comunità, il cantiere non può essere rimosso al termine della giornata per riaprire la strada al termine di ogni giornata lavorativa, come alcuni cittadini hanno richiesto e proposto, perché le complessità logistiche e operative per la rimozione giornaliera del cantiere allungherebbe eccessivamente i tempi dell'intervento”. L'opera pubblica è stata finanziata dall'amministrazione comunale per un investimento complessivo pari a 65mila euro circa.

“L’intervento si è reso necessario - aggiunge il sindaco Sottani - per la realizzazione nuove tubature della fognatura per la regimazione delle acque meteoriche e interesserà un tratto lungo 120 metri. Un’opera sostenuta interamente con lo stanziamento di risorse comunali che tende a migliorare la qualità della vita delle famiglie che risiedono a Casole”. Il percorso alternativo per raggiungere Lamole è quello che passa da Panzano in Chianti in direzione Lamole-Volpaia. La chiusura della viabilità è in vigore dal 21 novembre al 2 dicembre, salvo avverse condizioni climatiche.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino