L'Use Rosa Scotti alla ricerca del tris

Riporta alla mente la serie A1, la gara che domenica alle 18 attende l’Use Rosa Scotti al Pala Sammontana. A far visita alle ragazze di coach Alessio Cioni arriva infatti Vigarano (arbitri Cassiano di Roma e Capatan di Cisterna di Latina) che le biancorosse avevano appunto incrociato durante la loro permanenza nella massima categoria. In questo momento, però, non è tempo di pensare al passato ma al presente con l’obiettivo di dare continuità alle due vittorie consecutive centrate. Coach Alessio Cioni presenta così la gara: “Le nostre avversarie – attacca – hanno grande qualità e misurarsi con loro in questo momento è un bel banco di prova. Vigarano ha esterne con punti nelle mani e nel reparto lunghe una giocatrice come Olajide che reputo una delle migliori del campionato. Oltretutto esce da una sconfitta e quindi avrà anche voglia di rivalsa”. “Da parte nostra – prosegue – siamo in un buon periodo come confermano le nostre prestazioni. La settimana non è stata facile per problemi fisici e quindi dobbiamo preparare la partita bene anche a livello mentale e di approccio. Oltre a questo speriamo di fare qualche importante passo in avanti anche dal punto di vista della continuità nell’arco dei quaranta minuti cosa che, di questi tempi, costituisce un obiettivo importante”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa