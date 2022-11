Manutenzione straordinaria delle Fonti di Fontebranda: la giunta approva la convenzione

La giunta comunale di Siena, nella riunione di ieri giovedì 10 novembre, ha approvato lo schema di convenzione fra il Comune e la Nobile Contrada dell’Oca per la manutenzione straordinaria delle Fonti di Fontebranda, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi.

Nel documento sottoscritto da entrambi i soggetti, Comune e Contrada, emerge “la volontà condivisa di definire i reciproci ruoli e gli impegni assunti per la realizzazione del progetto”. Tutti traducibili con la costituzione di un gruppo di progettazione e direzione dei lavori composto da tecnici del Comune e professionisti incaricati e messi a disposizione, gratuitamente e senza oneri per l’Ente, dalla Nobile Contrada dell’Oca. Quest’ultimi opereranno nella fasi di progettazione per la redazione di parte degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo e nella stessa fase di esecuzione quali assistenti alla direzione dei lavori, come direttori operativi per le opere architettoniche nonché per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Al Comune spetterà altresì la nomina del responsabile unico del procedimento e la sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori.

“Un atto – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi– che attesta la volontà e l’interesse di questa amministrazione di incentivare sinergie tra i cittadini e gli enti con il fine di valorizzare e conservare il ricco patrimonio della nostra città. Le Fonti di Fontebranda ne sono un esempio tangibile. Luogo, non solo di importanza culturale e storica per tutta Siena, ma anche centro e, per questo di grande valore, per la vita contradaiola”. La spesa complessiva sarà finanziata con risorse di Bilancio 2022 mentre l’approvazione del progetto definitivo, esecutivo e di affidamento dei lavori avverrà con successivi atti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa