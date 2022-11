Alla salute del Tartufo: inaugura la 51esima Mostra Mercato a San Miniato

Un brindisi alla 51esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, pensando al futuro del fungo ipogeo e alla salvaguardia del pianeta.

Questa mattina, prima all'auditorium Crédit Agricole e poi in piazza del Duomo, c'è stato il via ufficiale alla Mostra, la prima senza restrizioni dovute al covid. Il clima temperato e siccitoso delle scorse settimane ha causato una carenza di tartufo, ma la vendita è comunque assicurata e gli stand sono pronti ad accogliere le migliaia di turisti e curiosi dalla Toscana, dall'Italia e dall'estero.

Nella presentazione di questa mattina, di fronte alle massime autorità regionali e locali, sono stati conferiti i titoli di Ambasciatore del Tartufo da parte del presidente San Miniato Promozione Marzio Gabbanini e del sindaco Simone Giglioli a note personalità del mondo della scienza, dell'economia, dell'attivismo green.

Sono stati conferiti i titoli la professoressa Maria Chiara Carrozza (prima donna presidente del CNR); il vescovo di San Miniato monsignor Andrea Migliavacca; l’assessore regionale al turismo Leonardo Marras; il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini; l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini, il presidente dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo Michele Boscagli, il direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori Rossano Ercolini. Assente Massimiliano Alvini, mister della Cremonese, che non è potuto essere presente ma che ritornerà in città successivamente.

LE DICHIARAZIONI

Marzio Gabbanini (presidente Fondazione SMP): “Confidiamo di aver fatto un ottimo lavoro, grazie all’impegno e al sostegno di tutti. Quest’anno abbiamo scelto la sostenibilità ambientale perché è una tematica al centro del dibattito pubblico; il tartufo è il nostro gioiello e San Miniato ne deve diventare la capitale toscana”.

Simone Giglioli (sindaco San Miniato): “Giungiamo a quest’edizione con molta più tranquillità rispetto allo scorso anno, quando fare la Mostra fu una sfida e un atto di coraggio. E’ un evento molto importante, con una notevole ricaduta economica sul territorio; San Miniato intanto ha registrato un ottimo rimbalzo sui dati del turismo dopo il periodo Covid”.

Massimiliano Angori (presidente Provincia di Pisa): “Il tartufo è un diamante pisano e sanminiatese, legato a turismo ed economia ma anche al prestigio di un intero territorio”.

Stefania Saccardi (assessora regionale all’agricoltura): “La sostenibilità ambientale è un tema di grande attualità e lungimiranza, una sfida che ci riguarda tutti nel futuro. Intanto nella proposta di legge sulla disciplina del tartufo c’è la volontà di “consegnarlo” a chi sa tutelarlo e anche tramandarlo”.

Antonio Mazzeo (presidente consiglio regionale della Toscana): “Ci impegniamo a discutere quanto prima la proposta di legge, per offrire norme più moderne sul tartufo e per continuare a mettere questa perla sulle nostre tavole. Il tartufo è simbolo di un ambiente sano da preservare”.

Dario Parrini (senatore): “Questa manifestazione cresce sempre di più ed è diventata un punto di riferimento non solo per la Toscana. San Miniato ha tutte le caratteristiche per essere anche anche una grande capitale nazionale del tartufo, grazie al lavoro di tutti”.

Antonio Guicciardini (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato): “Fondazione e Crédit Agricole ci sono sempre per sostenere questo evento, economicamente e moralmente. San Miniato ha un enorme patrimonio culturale, enogastronomico e paesaggistico da valorizzare”.

Massimo Cerbai (direttore regionale Toscana – Umbria Crédit Agricole): “Il nostro istituto è sempre attento a San Miniato alla tematica scelta quest’anno. La sostenibilità è uno dei nostri pilastri nel medio termine”.

Andrea Migliavacca (vescovo di San Miniato): “La Toscana è un grande giardino affidato a noi, che dobbiamo curarlo e custodirlo. Anche Gesù resuscitò in un giardino e Adamo ed Eva erano stati collocati in un giardino, che rinacque dal peccato”.

Eugenio Giani (presidente Regione Toscana): “La stagione del tartufo si articola su tutto il territorio e ha il suo culmine con la Mostra Mercato. E’ la prima edizione dalla pandemia senza condizionamenti, in un anno speciale per San Miniato, che quest’anno festeggia i 400 anni dalla nascita della Diocesi e da quando fu proclamata Città".

Anche i nuovi ambasciatori sono intervenuti per ringraziare, a cominciare dall’ex ministra Carrozza, che ha sottolineato e ribadito di portare San Miniato nel cuore, parte del suo percorso di vita. L’assessore Marras si è detto “onoratissimo” di questa nomina e ha invitato Fondazione SMP a vestire sempre più la Mostra di Vetrina Toscana. Ercolini, invece, si è concentrato sul dramma del cambiamento climatico: “E’ un evento storico che se non affrontato diventerà un problema per il nostro modello di civilizzazione. Il pianeta non è un supermercato da cui prelevare a piacere”. Il presidente delle Città del Tartufo Boscagli ha sottolineato che il momento è complesso, non solo per il tartufo: “Tutti ne dobbiamo essere ambasciatori, perché il tempo è scaduto. Dobbiamo partire dalle scuole”. Infine Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest: “Per il nostro brand Terre di Pisa, il tartufo ha sempre avuto un ruolo fondamentale. San Miniato fa bene a candidarsi come capitale toscana del tartufo ma non solo, perché ha tutte le carte in regola per fare anche di più”.