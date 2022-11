Nuoto Empoli, Ginevra Taddeucci terza in Coppa del Mondo

Si conclude a Eilat in Israele nelle acque calde del Mar Rosso il circuito di Coppa del Mondo della 10 km olimpica di nuoto in acque libere, un circuito di gare estenuante che per l'alto montepremi raccoglie tutti i migliori atleti. L'atleta delle fiamme oro in forza al gruppo Team Nuoto Toscana Empoli, la 25enne Ginevra Taddeucci, mantiene saldo il suo terzo posto nella classifica finale.

Risultato eccezionale in quanto per la Taddeucci è il primo circuito mondiale in carriera. Anche a Eilat è stata protagonista assoluta fin quasi alla fine quando, in testa, ha provato una traiettoria diversa che purtroppo non si è rivelata quella giusta.

Tocca quindi al nono posto in un parterre di assoluto livello mondiale e prima tra le azzurre, dodici i secondi di distacco dalla prima classificata dopo quasi due ore di nuoto ad altissimo impegno. La classifica finale della Coppa del Mondo vede quindi la campionessa olimpionica Ana Marcela Cunha vincere con punti 2900 davanti alla vice campionessa olimpionica Van Rowendal (Olanda) con punti 2700 ed al terzo posto Ginevra Taddeucci con punti 2150.

Il commento del tecnico Giovanni Pistelli: "oggi Ginevra ha dimostrato di dare continuità alla stagione scorsa già finita in grande ascesa. Ci aspetta quest'anno un Campionato Mondiale importantissimo che ci può fare chiarezza sulla potenzialità dell'atleta in vista delle Olimpiadi 2024. Il futuro è dalla sua parte, è giovane e ad ogni gara acquisisce maggior esperienza, aspetto assolutamente da non sottovalutare in questa disciplina sportiva"