Ospedale Serristori, Lega all'attacco: "Dimostrazione di come la Sinistra gestisca male la sanità"

Il consigliere regionale della Lega Giovanni Galli e la consigliera metropolitana della Lega Cecilia Cappelletti con il segretario della Lega Valdarno Andrea Bandelli intervengono sulla vicenda dell’Ospedale Serristori.

"Come è stata gestita la vicenda del Serristori, negli ultimi anni, è la dimostrazione di come la Sinistra gestisca, male e senza un progetto che tenga conto dei veri bisogni dei cittadini, la sanità in regione Toscana. A due anni dalla avvenuta chiusura del pronto soccorso durante i quali sia il Sindaco che la giunta hanno assecondato nei fatti tutte le decisioni della Regione, siamo arrivati a quello che, per i cittadini Figline-Incisa e per quelli di tutti i comuni del Valdarno, è il triste epilogo del Pronto soccorso del Serristori, cioè la sua definitiva chiusura.

L’Assessore Regionale alla Sanità Bezzini ha spiegato che previa apposita delibera regionale che ha ancora da venire e chissà se e quando verrà, vi sarà un 'poliambulatorio sperimentale' che in sostanza non potrà essere neanche quel “punto di primo soccorso” di cui parlavano fino all’anno scorso. Un finale già scritto.

Del resto il Sindaco e la sua maggioranza, Pd e lista civica 'Figline e Incisa insieme', hanno di fatto sempre avallato le decisioni della regione approvando prima il declassamento del pronto soccorso e avallando poi la realizzazione del così detto ospedale di comunità, andando nella direzione opposta a quella del mantenimento di un ospedale con un pronto soccorso. Alla luce di quanto sta accadendo come Lega prendiamo atto con rammarico del venir meno di un punto di riferimento sanitario importante sul territorio."

Fonte: Ufficio Stampa