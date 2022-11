Università di Siena, elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2023-2024

Sono state indette per i giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei principali organi dell’Università di Siena: Senato Accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport universitario, Consigli di dipartimento, Comitati per la didattica, Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità e Consiglio studentesco.

Le votazioni si terranno in modalità telematica tramite il sistema informatico u-Vote online.

Le modalità di voto, l’elenco dell’elettorato, le liste e le candidature ammesse al voto e gli aggiornamenti sulla procedura sono pubblicati sul sito di Ateneo.

Fonte: Università di Siena