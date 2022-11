Violenza sessuale contro una ragazza, in manette 25enne in provincia di Firenze

Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato in provincia di Firenze dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una giovane, con cui da qualche mese aveva una relazione, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per il giovane è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

La violenza sarebbe avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, nella casa dove la presunta vittima vive con una coinquilina, la quale avrebbe contattato le forze dell’ordine. Il 25enne sarebbe andato a casa della giovane in seguito a una discussione e all'arrivo degli agenti avrebbe reagito contro le forze dell'ordine.