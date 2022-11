Volley Santa Croce, Kemas Lamipel attende Porto Viro al Pala Parenti

Le gare davvero fondamentali arriveranno in seguito ma è innegabile che il match in programma domenica al Pala Parenti (ore 18), tra Kemas Lamipel S. Croce e Delta Group Porto Viro, sia già una partita che i biancorossi locali non possono permettersi di sbagliare. Se è vero, infatti, che i rodigini si presenteranno all’appuntamento forti di due vittorie con avversarie di grande spessore, Reggio Emilia e Cuneo, è vero anche che i Lupi scenderanno in campo reduci da quattro battute d’arresto in serie: Grottazzolina (3-2), Prata di Pordenone, Brescia, Vibo Valentia. Momento di crisi, momento di passaggio, momento di ripartenza, sia quel che sia le cose non vanno, in casa Kemas Lamipel, e una vittoria convincente metterebbe tante cose a posto, prima di tutto il morale. La prestazione a Vibo Valentia, al netto del valore degli avversari e di passaggi a vuoto, c’è stata. Pur orfani di Alessandro Acquarone, colpito da un virus all’ultimo minuto, i biancorossi hanno tenuto testa per larghi tratti ai quotati padroni di casa, mettendo in mostra un gioco all’altezza e una buona parte di quanto preparato per l’occasione. Giovannetti, alla prima da titolare nel delicato ruolo di regista, ha risposto presente. Non è arrivato il risultato, ma tanti segnali che fanno ben sperare per le prossime gare, a partire da questa, al Pala Parenti, con il pubblico che dovrà giocare un ruolo fondamentale.

GLI AVVERSARI

Per quanto riguarda Porto Viro, coach Matteo Battocchio, tecnico della nazionale Juniores azzurra, punterà sulla regia di Garnica, ex fedelissimo di coach Mastrangelo nella cavalcata di Reggio Emilia e sui missili da fuorimano dell’opposto polacco Bartosz Krzysiek classe 1990, 207 m di altezza. In posto quattro, nell’ultima gara disputata, hanno giostrato Felice Sette, barese, compagno di Motzo e Hanzic nella passata stagione, e Marco Pierotti, a Bergamo nelle ultime due annate, con la Delta Group che può vantare in rosa anche atleti esperti della categoria come Vedovotto. Centrali: Rocco Barone, tanti campionati in Superlega e un’esperienza recente nella meteora toscana Peimar Calci, e Matteo Sperandio, trevigiano, veterano di Porto Viro, uno degli ultimi superstiti della promozione dalla A3 alla A2. Libero giostrerà Russo, prodotto del vivaio di Alessano, classe 2001, lo scorso anno in forza alla Tonno Callipo Vibo Valentia, in Superlega.

LE DICHIARAZIONI

Vincenzo Mastrangelo (All.): “Conosco tanti giocatori di Porto Viro, molti sono stati con me e questo non è mai un buon segnale perché fa pensare che inizi a diventare vecchio. Al di là delle battute, usciremo da questa situazione se l’ambiente rimarrà unito e se tutti remeranno per lo stesso obiettivo. Sarebbe comprensibile se il nostro ambiente, il nostro pubblico, iniziassero ad essere indispettiti. Non stiamo giocando bene, abbiamo delle difficoltà e ci sbattiamo la testa tutti i giorni in allenamento cercando soluzioni. Chiediamo alla nostra gente di portare pazienza, stiamo andando in cerca di quella vittoria che ci aiuterebbe a superare un momento di impasse lungo ormai un mese”.

Alejandro Vigil Gonzalez: “Si può sempre migliorare, con Vincenzo stiamo lavorando per farlo. La A2 Credem Banca è un campionato dove si può vincere o perdere con tutte, è un girone equilibrato e questa è la difficoltà principale. Giocare in casa ci deve dare tranquillità e carica, chiediamo ancora un po’ di pazienza. Stiamo lavorando veramente tanto, usciremo sicuro da questa situazione”.

Arbitreranno Lorenzo Mattei, Alberto Dell’Orso.

Il match sarà visibile in diretta sulla piattaforma “volleyballworld.tv” con la app corrispondente “volleyball tv”, che è la stessa della Superlega ma, a differenza del canale di Lega su YouTube, è a pagamento.

Un’ampia sintesi della gara sarà trasmessa su Teletruria, canale 16 del digitale terrestre per la Toscana, canale 88 per l’Umbria. Appuntamento: ogni lunedì alle ore 22.30 e il martedì alle ore 15.30. Info e contatti: www.teletruria.it

ROSTER

DELTA GROUP PORTO VIRO: 1 Erati Alex C, 2 Zorzi Enrico P, 3 Russo Davide Luigi L, 4 Vedovotto Filippo S, 7 Sette Felice S, 8 Lamprecht Egon L, 9 Barone Rocco C, 10 Maccarone Graziano C, 11 Garnica Fernando P, 13 Bellei Giacomo S, 14 Pierotti Marco S, 15 Sperandio Matteo C, 17 Krzysiek Bartosz O, 18 Iervolino Riccardo S.

KEMAS LAMIPEL S. CROCE: 2 Arguelles Sanchez David S, 3 Favaro Gioele S, 5 Motzo Matheus S, 7 Colli Leonardo S, 8 Maiocchi Matteo S, 9 Acquarone Alessandro P, 10 Vigil Gonzalez Alejandro C, 11 Compagnoni Mirco C, 13 Hanzic Tino S, 15 Loreti Luca L, 16 Morgese Davide L, 17 Giovannetti Davide P, 18 Truocchio Alessandro C.

