L'Use tiene testa all’imbattuta capolista Rieti, buon match nonostante la sconfitta

Era la stessa Use Computer Gross vista le altre volte? Se lo chiedono in molti al termine della migliore partita giocata in questo campionato dai biancorossi che tengono testa all’imbattuta capolista Rieti, costretta a sudare e non poco per portare a casa questa vittoria per 67-84, la settima su altrettante partite disputate. Se è giusto dire che in queste gare una squadra come quella di Luca Valentino ha solo da guadagnare giocando con zero pressione sulle spalle, è anche vero che stasera, finalmente, si sono viste tante indicazioni positive che fanno ovviamente sperare ma anche capire che questa squadra di passi in avanti se ne sta facendo tanti. Il tutto senza però dimenticare anche errori che si ripetono puntualmente, su tutti l’ennesimo parziale incassato proprio nel momento di massimo vantaggio, un 1-23 che indirizza, di fatto, la partita verso Rieti.

Casella e Nwokoye fanno capire che stasera l’Use c’è. Rieti replica con un parziale di 0-5 e la squadra biancorossa torna a mettere la testa avanti con Giannone sul 17-15 che Mazzoni, nel finale, trasforma nel 24-21 del primo parziale. Ancora lui, assieme a Baccetti, firma il 4-0 che vale il più 7, momento in cui entra prepotentemente in partita anche Antonini con due triple: 34-28. Sul 39-30 coach Dell’Agnello ferma la partita ma, alla ripresa, è Nwokoye a segnare il 41-30. E qui la Computer Gross si inceppa. Rieti piazza un parziale di 1-23 (42-42 al riposo lungo) con l’Use che, dopo il libero di Hidalgo, torna a segnare dal campo con Casella sul 44-53. La situazione falli si fa pesante e Rieti pare padrona della partita ma l’Use, come dimostrato altre volte, non conosce il significato della parola arrendersi. Si torna 51-57 e, dopo il 56-67 del 30’, i biancorossi si riavvicinano con due triple a fila di Hidalgo e Sesoldi: 62-69. Rieti esce bene dal timeout chiesto dal suo coach con uno 0-3 (62-72) ma ancora Hidalgo dalla lunga si fa sentire: 65-72. Qui Spanghero si trova davanti una prateria per appoggiare il 65-74 e, subito dopo, è Paesano a mettere il 65-76. La gara si innervosisce con due tecnici alla panchina empolese e con Rieti che, dall’alto del suo valore, va a vincere per 67-84. Ora la speranza è che una prestazione simile possa sbloccare anche di testa questa squadra e farle capire che si può voltare pagina dopo questo difficilissimo avvio. Sì, la gara con Rieti dice che un’altra Use è possibile. Crederci è d’obbligo.

67-84

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 6, Hidalgo 13, Nwokoye 13, Dal Maso, Casella 16, Giannone 3, Mazzoni 5, Cerchiaro 2, Marchioli ne, Menichetti ne, Baccetti 3, Antonini 6. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

REAL SEBASTIANI RIETI

Okiljevic 4, Piazza 6, Contento 14, Paesano 8, Matrone 1, Mastrangelo 8, Chinellato 13, Spanghero 22, Pavicevic ne, Piccin 8. All. Dell’Agnello (ass. Contigiani/Miluzzi)

Arbitri: Rodi di Vicenza e Tognazzo di Padova

Parziali: 24-21, 42-42 (18-21), 56-67 (14-25), 67-84 (11-17)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2349/ita3_c/x2223

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa