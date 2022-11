Promozione, il derby è Gialloblu. Pesante ko per la C Femminile

Se il Gialloblu Castelfiorentino smuove la classifica del campionato di Promozione conquistando i primi due punti stagionali nel derby contro il Montesport, il Basket Castelfiorentino chiude il girone di andata del campionato di C Femminile con un pesante ko sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze.

PROMOZIONE

Alla quinta giornata il Gialloblu Castelfiorentino si sblocca e conquista il primo squillo stagionale portando a casa il derby più atteso, il derby degli ex, quello contro il Basket Montesport. 60-53 il finale al PalaBetti con i ragazzi di coach Chiarugi che, nonostante le pesanti assenze, fanno quadrato mettendo in campo anima e cuore in difesa. È proprio qui, infatti, che si decide la sfida, con gli ospiti tenuti sotto i 60 punti e, di fatto, costretti quasi sempre ad inseguire ad eccezione della prima frazione.

In avvio, infatti, è Montespertoli che approccia meglio approfittando di un Gialloblu che fatica a trovare ritmo ed intensita. Così, il primo quarto, si chiude con gli ospiti che conducono 12-14. Al rientro in campo la truppa castellana cambia faccia, soprattutto in fase offensiva, e piazza il mini break che ribalta l’inerzia mandando le squadre al riposo lungo sul 29-25. Un vantaggio che i gialloblu amministreranno fino al 40′. Nella ripresa, infatti, si viaggia su mini strappi ora da una parte ora dall’altra ma sono sempre i locali che, grazie ad un’ottima difesa e ad un gioco corale, tengono saldo il controllo del match toccando anche il +12. Così, dopo il passaggio al 30′ sul 48-39, nell’ultimo quarto Ciampolini e compagni non si lasciano sorprendere e sulla sirena arrivano finalmente i primi due punti stagionali.

Prossimo impegno domenica 20 novembre alle 18 per un altro derby, stavolta in casa del Basket Certaldo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET MONTESPORT 60-53

Tabellino: Mugnaini 3, Zampacavallo 10, Turini 18, Dragoni 2, Talluri J. 6, Flotta 4, Cavini 9, Ciampolini 4, Castellacci 4, Talluri T., Cetti ne, Buti ne. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 12-14, 29-25 (17-11), 48-39 (19-14), 60-53 (12-14)

Arbitri: Forte di Siena, Collet di Castelnuovo Berardenga.

C FEMMINILE

Si chiude nel peggiore dei mondi il girone di andata del Basket Castelfiorentino, che nello scontro diretto sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze cade malamente per 84-37. Una gara importante ai fini della classifica, visto che metteva di fronte due formazioni entrambe a quota 4 punti, ma in cui le fiorentine hanno fatto il bello ed il cattivo tempo per tutti i quaranta minuti. Così, per le ragazze di coach Giusti, è nuovamente rinviato l’appuntamento con la prima vittoria esterna stagionale.

Poco da dire su una gara il cui finale parla da solo. L’avvio è eloquente e di fatto il primo quarto fotografa già un match a senso unico: 20-7 al 10′. Una forbice che si allarga nella seconda frazione mandando le squadre all’intervallo sul 43-19 e con la gara ormai seriamente compromessa. Nella ripresa ben poco da segnalare: nonostante un terzo quarto in cui si tenta di trovare una sorta di equilibrio in campo, nell’ultima frazione continua a piovere sul bagnato e il tabellone al 40′ lascia un bel po’ di amaro in bocca.

Prossimo impegno lunedì 21 novembre alle 21.30 di nuovo a Firenze sul parquet dell’Affrico.

PALL. FEMM. FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 84-37

Tabellino: Gonzato 12, Ammannati 1, Pepi 4, Banchelli 8, Caparrini 9, Bellantoni 3, Tortorelli, Andries, De Felice, Aramini, Lucchesi. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 20-7, 43-19 (23-12), 59-30 (16-11), 84-37 (25-7)

Arbitro: Ricca di Scarperia.