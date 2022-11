Uomo trovato morto in strada a Coverciano

Un uomo è stato trovato morto in strada a Firenze, nel quartiere di Coverciano. L'uomo, 48 anni, sarebbe morto per un colpo da arma da fuoco e sarebbe stata rinvenuta la pistola. Da quanto si apprende, però, potrebbe trattarsi di un suicidio. Quest'ultima ipotesi sarebbe anche avvalorata da un messaggio sui social postato dall'uomo.

L'uomo è stato ritrovato alle prime luci dell'alba in via Ermenegildo Pistelli, dopo la segnalazione di una residente. Sono intervenuti il 118 e la polizia con le volanti e la scientifica. Per chiarire le cause del decesso il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale per l'autopsia.