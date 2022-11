Appalti truccati per le spazzatrici stradali, operazioni da 10 milioni di euro

Operazione Strade pulite per turbata libertà di incanti e del procedimento di scelta del contraente per un appalto di spazzatrici stradali. Otto procedure truccate nella raccolta rifiuti del valore di 10 milioni di euro in Toscana ed Emilia Romagna.

L'operazione della guardia di finanza di Lucca ha portato a evidenziare una serie di gare riferite al noleggio di spazzatrici stradali, automezzi e di un macchinario per il trattamento rifiuti. Un solo partecipante si è aggiudicato in assenza di offerte competitive come prezzo e requisiti tecnici. Il 'competitor', seppure fosse unico partecipante, aveva rapporti commerciali con un procacciatore d'affari che aveva un parente all'interno della stazione appaltante.

Le gare secondo i finanzieri erano fatte a misura del competitor, con requisiti tecnici stringenti, ridotti tempi di consegna e penali eccessive. Le operazioni di questo tipo venivano fatte anche al di fuori della provincia di Lucca e della Toscana. Il fornitore veniva informato in precedenza, così da essere pronto al momento dell'appalto per avere il materiale richiesto. Nessun altro partecipante avrebbe rischiato di presentarsi con tempi così ristretti e penali così rilevanti (recesso senza indennizzi).

In un caso, per 30 autocarri con allestimenti particolari, è emersa l’evidenza secondo la quale neppure in un anno sarebbe stato possibile preparare tale fornitura, per la quale erano stati

invece previsti appena 60 giorni per la consegna.

Con altre intercettazioni è emerso che gli indagati avevano concordato un punteggio aggiuntivo se i mezzi venivano consegnati in anticipo.

Le indagini hanno portato agli avvisi di garanzia per 13 persone su Lucca, per altre 6 sono state interessate le autorità giudiziarie competenti.