Azzerato contributo per il ponte di Calcinaia, la Lega chiede spiegazioni

“In sede di Commissione regionale per l'approvazione della terza variazione di Bilancio 2022-2024-afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-si è discusso, tra l’altro, l'azzeramento dello stanziamento di 300mila euro a favore del Comune di Calcinaia, in quanto quest'ultimo non sarebbe stato in grado di rispettare i criteri di finanziamento previsti dall'art. 13 della Legge Regionale 54/2022.”

“L'obbligo del Comune - prosegue Meini, unitamente ai Consiglieri comunali leghisti, Marco Buggiani, Daniele Ranfagni e Debora Sforza - consisteva nel relazionare e quantificare l'effettivo aumento delle spese da sostenere per i lavori di messa in sicurezza del ponte in Via Giovanni XXIII. Cos'è successo quindi? L'amministrazione non ha fornito la dovuta relazione alla Regione? Oppure non è stato possibile quantificare le maggiori spese?”

“Non si capisce chiaramente, dunque, cosa stia accadendo al riguardo-precisano i rappresentanti della Lega- e continua, colpevolmente, ad esserci poca trasparenza intorno ai lavori di risanamento del citato ponte.” “Sarà nostra cura approfondire la questione, proponendo un'interrogazione al Sindaco, il quale dovrà dare conto della situazione a tutta la cittadinanza ma anche a tutti gli utilizzatori che per motivi di lavoro, e non, passano da quel ponte, arrivando da tutta la Valdera ed oltre.”

“Ci sembr che questa amministrazione abbia, pertanto, seri problemi su diversi fronti, ma in materia di lavori pubblici stia facendo grossolani errori ed a tal proposito, oltre ai lavori per il risanamento del ponte, rammentiamo anche i ritardi nella costruzione della palestra a Fornacette e della nuova scuola a Calcinaia.”

Fonte: Lega Toscana