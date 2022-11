Bambino trova munizioni a salve del 1976 nella siepe di un giardino di una scuola elementare

Questa mattinata, presso la Scuola Elementare Collodi di via Maffei un alunno ha rinvenuto nella siepe di giardino un bossolo cal. 7,65 PECA del 1976, giacente in mezzo alla siepe. Si tratta di un munizionamento a salve usato dalle Forze Armate durante esercitazioni ed in cattivo stato di conservazione. È da escludere che sia stato sparato un colpo vero, mentre esiste la possibilità che il bossolo sia stato accidentalmente disperso da un militare. Il bossolo è stato sequestrato e saranno fatti accertamenti, dai Carabinieri della Stazione di Rifredi intervenuti sul posto, volti a ricostruire l'accaduto.