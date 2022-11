Colpisce con la cintura le auto in sosta e picchia la polizia, denunciato

Da ubriaco avrebbe preso una cintura e colpito delle auto in sosta, in più avrebbe gettato a terra dei motorini oltre a aver tirato calci alla polizia. Un 20enne di origini peruviane è stato denunciato a Firenze, in via Baracca, alle 22 di domenica 13 novembre.

A chiamare la polizia sono stati alcuni passanti, i quali avevano notato il giovane prendersela con vetture e scooter. I poliziotti sono riusciti a bloccare il peruviano, che, secondo quanto ricostruito, avrebbe graffiato due auto e danneggiato sei ciclomotori.