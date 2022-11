Cultura, a Vinci Alessandro Vanoli protagonista della rassegna “Futura. Scrittori in rete”

È Alessandro Vanoli, esperto di storia mediterranea, il protagonista della rassegna letteraria 'Futura. Scrittori in rete', organizzata dall'Associazione culturale 'La nottola di Minerva' e in programma domani 15 novembre alle 21 alla Biblioteca Leonardiana di Vinci.

L'evento si intitola 'Storia delle stagioni' e include anche le sonorizzazioni musicali di Ettore Bonafè: Vanoli racconterà i suoi testi sui cambiamenti delle stagioni, dal titolo 'Inverno-il racconto dell'attesa', 'Primavera-la stagione inquieta', 'Autunno-il tempo del ritorno'. Vanoli è noto anche per aver scritto per la casa editrice Il Mulino i libri “Andare per l'Italia araba” (2014), “Quando guidavano le stelle” (2015), “La Sicilia musulmana” (2016), “L'ignoto davanti a noi” (2017) e “La via della seta” (2017).

In questo caso si parlerà appunto del mutare delle stagioni: dalla stagione della sospensione, l'interno, uno dei momenti forti dell'anno alla primavera, periodo di profumi, piogge, vento, stagione per sua natura inquieta. E ancora l'autunno che, viene sottolineato, è un po' come il tornare a casa quando il viaggio si è compiuto. La rassegna è realizzata con il supporto delle biblioteche della rete Rea.Net (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno, Vinci).

“Un appuntamento molto atteso perché Alessandro Vanoli è uno storico e un maestro di scrittura – ha spiegato il vicesindaco e assessore alla cultura Sara Iallorenzi -. Il racconto delle stagioni che passano e delle loro caratteristiche è come una poesia, Vanoli è davvero bravo”.

Fonte: Ufficio Stampa