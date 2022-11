Inaugurata la nuova sede di Fratelli d'Italia, il nuovo obiettivo sono le amministrative del 2024

Sabato 12 novembre si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia in via di Gello 219.

L’evento inaugurale è stato un successo: centocinquanta patrioti riuniti per festeggiare l’apertura ufficiale della nuova sede del Circolo FdI di Ponsacco con il consigliere regionale Diego Petrucci, il coordinatore provinciale Marco Rusconi, il responsabile provinciale organizzazione Matteo Arcenni, la responsabile provinciale enti locali Serena Bullerini, il coordinatore della Valdera Giacomo Citi e molti altri dirigenti regionali e provinciali del partito.

Un importante risultato frutto del significativo lavoro e impegno svolto sul territorio da Pericle Tecce, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Ponsacco, da Mario di Candia, segretario e presidente cittadino di FdI a Ponsacco, da Giuseppe Ruggiero, dirigente provinciale di FdI e da Patrizia Rinaldi, responsabile all'organizzazione di FdI.

E ora pronti per le Amministrative del 2024. Il nostro obiettivo è affermarci alle urne e governare il comune di Ponsacco con un progetto che punti a far tornare grande la città del mobile, che da troppi anni sta vivendo una costante crisi negli ambiti di sicurezza, sviluppo, commercio, sociale e ambiente. Sfere che testimoniano come l'amministrazione Brogi sia stata fallimentare sotto ogni aspetto.

Noi ci crediamo, siamo certi che con un’amministrazione a guida Fratelli d’Italia e con un sindaco ponsacchino doc il nostro comune farà come la fenice: saprà rinascere dalle proprie ceneri.

Fonte: Ufficio Stampa