Finisce con un piede in una buca in un giardino di Empoli, Comune citato per il risarcimento

Finirà in tribunale la contesa tra un uomo e il Comune di Empoli per un infortunio avvenuto il 20 ottobre 2021 in via della Cooperazione, zona centro commerciale. Lo riporta l'autorizzazione del Comune a resistere in giudizio, dunque a difendersi, dopo la citazione di fronte al tribunale di Firenze. L'incidente è avvenuto nel giardino pubblico di fronte al Centro*Empoli, quando il cittadino è finito con il piede incastrato in una buca nel terreno, ritenuta non visibile. Dopo il trasferimento in pronto soccorso è stato consegnato il referto dai sanitari e qualche mese dopo, il 15 dicembre, è giunta alla compagnia assicurativa del Comune di Empoli la richiesta di risarcimento. A maggio 2022 la perizia dell'agenzia ha portato a comunicare al cittadino, tramite il suo legale, che non vi erano responsabilità dell'ente pubblico. Da qui la citazione in giudizio verso il sindaco Brenda Barnini, rappresentante massimo del Comune, che doveva avvenire il 21 luglio 2022 e che invece si terrà il 23 gennaio del prossimo anno. La richiesta dei legali dell'infortunato è di 9.365 euro per i danni subiti. Il mandato per il Comune di Empoli è in mano all'avvocato Roberto Tartagli del Foro di Firenze.