Lite per gelosia, sfiorata la rissa tra due gruppi. Tra questi due ricercati

Sarebbero motivi di gelosia ad aver innescato una lite che stava degenerando in una rissa tra due gruppi di stranieri, pronti anche ad affrontarsi a bastonate dopo la fine della relazione tra due diversi componenti dei gruppi rivali. Fortunatamente l'intervento della polizia ha evitato il peggio. È accaduto ieri a Pisa, in un parcheggio della periferia sud est della città.

Ad affrontarsi alcuni macedoni e alcuni rumeni in seguito alla fine di una relazione amorosa tra un macedone e una rumena.

La polizia ha identificato i protagonisti, tra questo anche un 36enne risultato essere ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione con sospensiva, emesso dall'ufficio esecuzioni penali di Pisa dopo una condanna per il reato di evasione, e un rumeno 31enne, ricercato per la notifica di una condanna con sospensiva per la violazione di una misura di prevenzione.