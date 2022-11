Ruggeri, Shade, Di Natale, Frey: calcio e solidarietà a braccetto a Empoli

Da una parte un undici con Enrico Ruggeri, Shade, Ubaldo Pantani, LDA (Luca D’Alessio), Moreno, Boosta dei Subsonica, Paolo Vallesi, Sandro Giacobbe. Dall'altra invece Antonio Di Natale, Davide Moro, Nicolas Burdisso, Sebastian Frey, Marco Ballotta, Stefano Sorrentino e mister Zdenek Zeman. Il dove è Empoli, stadio Castellani. Il quando è sabato 19 novembre, alle 20.45 (ma con apertura cancelli alle 18). Si tratta di “Metti in campo il cuore”, la sfida di beneficenza tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom.

Una serata di sport e solidarietà, con l’intero incasso che sarà devoluto alla costruzione di case per gli sfollati a causa della guerra in Ucraina a Leopoli, in collaborazione con la Caritas locale. Il tutto organizzato dal Movimento Shalom.

La prevendita dei tagliandi è disponibile su vivaticket.com (info https://mettincampoilcuore.it/), all’Empoli Store di Piazza della Vittorie e in tutti i punti vendita Viva Ticket: il costo dei biglietti per assistere all’evento benefico è di 6 euro per la Maratona inferiore, 10 euro per quella superiore, di 15 euro per il settore Tribuna inferiore e di 20 euro per quella superiore.

Una partita di beneficenza per raccogliere fondi grazie alla vendita dei biglietti che saranno utilizzati per la realizzazione di case per i rifugiati presenti a Leopoli in Ucraina, scappati dalle zone di guerra. Sarà una ‘partita del cuore’, dove giocare ed essere sugli spalti significherà aiutare, sostenere, il progetto della Parrocchia di San Giovanni Paolo II di Leopoli per la realizzazione di case per famiglie di rifugiati. Si tratta di case di 80-90 metri quadri che possono accogliere nuclei familiari da 5 a 10 persone, che avranno un contratto di concessione gratuita della durata di 5 anni, in modo da poter ricostruirsi una vita. Il costo per ogni costruzione è di 6.000 euro e al momento la richiesta è di costruire 10 unità abitative per dare una casa a circa 100 rifugiati. Il progetto ha di fatto preso vita durante la missione in Ucraina, nell’agosto 2022, quando i volontari di Shalom hanno incontrato la Caritas che ha mostrato loro il dramma degli oltre duecentomila rifugiati di guerra presenti a Leopoli.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA

Ore 18:00 apertura dei cancelli – Stadio Carlo Castellani di Empoli

Ore 18:30 arrivo delle squadre

Ore 19:00 inizio dello “show” pre-partita con la sfilata delle società sportive e l’allenamento dei giocatori

Ore 20:30 entrano in campo le squadre

Ore 20:45 fischio di inizio