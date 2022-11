Il Pci sugli allagamenti a Stabbia, la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua

La sera del 15 Agosto 2022 sul territorio del Comune di Cerreto Guidi si è verificato per l'ennesima volta il fenomeno impropriamente detto "bomba d'acqua", un vero e proprio nubifragio. In poco tempo è caduta al suolo un'enorme quantità di pioggia e questo ha provocato degli allagamenti nella zona di Stabbia.

È ormai appurato che si stiano verificando cambiamenti climatici, che provocano piogge eccezionali anche nel nostro territorio, causando allagamenti e danni ingenti per i cittadini che vi abitano. Nessuno lo nega.

I problemi però sono anche altri. Stiamo parlando di persone, operaie e operai, pensionate e pensionati, gente comune e non aristocratici con possedimenti milionari, che con il loro duro lavoro si sono costruite una più che decorosa abitazione, se la sono arredata e non è giusto che tutti i loro sforzi vengano vanificati nel giro di qualche decina di minuti, magari da un metro e mezzo d'acqua che si ritrovano in casa.

Come PCI riteniamo che si possa e debba fare qualcosa, perché non è ammissibile che nel 2022, con il progresso tecnico-scientifico e tutte le conoscenze di cui disponiamo, si lascino persone in balia di questi eventi seppur di rilevante intensità.

Cosa forse anche peggiore è che viviamo in territori poco curati, dove i terreni non hanno più quelle manutenzioni che meriterebbero: l'Amministrazione è in qualche modo latitante ormai da tempo nella cura del territorio.

E al danno si unisce la beffa: nel momento in cui questi cittadini si rivolgono all'Amministrazione Comunale questa, dopo ripetuti inviti, continua ad essere latitante e a non dare risposte né tantomeno a intervenire materialmente là dove dovrebbe e potrebbe.

Naturalmente la colpa non è tutta sua, in quanto la manutenzione del territorio e dei corsi d'acqua spetta anche al Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, mentre la manutenzione dell'apparato fognario dovrebbe spettare ad Acque SPA.

Il Partito Comunista Italiano non accetta che questo persone cadano nel dimenticatoio.

Sappiamo infatti di alcune lettere e richieste anche protocollate a cui non è stata data risposta. Per questo motivo ci siamo mossi per quelle che sono le nostre competenze politiche e istituzionali.

Abbiamo intanto prodotto una Interrogazione che abbiamo già protocollato nei giorni scorsi sui fatti di Stabbia del 15 agosto, aggiungendo la richiesta specifica di poter avere le risposte prima possibile. Abbiamo inoltre richiesto una riunione, quanto prima, della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, per la quale, ad onor del vero, abbiamo subito incontrato la disponibilità ad organizzarla da parte del presidente Davide Toni, dove si discuta in modo specifico della questione e dove abbiamo chiesto che siano presenti tecnici sia di Acque Spa che del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Infatti pretendiamo che questi tre soggetti affrontino collegialmente la tematica, in modo da individuare le soluzioni e metterle in pratica il prima possibile.

Inoltre siccome non vogliamo lasciare niente al caso e non vogliamo che questi episodi si ripetano in futuro, considerato che a Stabbia, il 15 Agosto 2022, l'allagamento ha riguardato in particolare le zone di Via I. Nagy, Piazza Tienanmen, Via A. Sacharov e via dell'Acquerata, chiediamo che la stessa Commissione consiliare faccia un quadro anche della situazione delle altre frazioni del nostro comune, perché anche Lazzeretto, Ripoli, Bassa e Gavena potrebbero avere delle zone che si potrebbero alluvionare in caso di eventi come quello del 15 Agosto. Laddove si dovessero riscontrare criticità, vogliamo che siano adottati i giusti e necessari provvedimenti.

Fonte: Ufficio Stampa - PARTITO COMUNISTA ITALIANO - Sezione Empolese Valdelsa (Gruppo Consiliare di Cerreto Guidi)