La Vinci del Futuro, una campagna d'ascolto del Pd in vista delle elezioni

La Vinci del futuro: è il titolo dell'iniziativa promossa dal Partito democratico di Vinci che vedrà la luce tra poche settimane. Una vera e propria campagna d'ascolto che ha l'obiettivo di raccogliere le istanze, le idee e le proposte dei cittadini sul futuro del territorio. L'iniziativa sarà il primo step di un percorso più ampio che porterà il Pd di Vinci ad elaborare la propria proposta politica in vista delle elezioni amministrative del 2024.

"La volontà di ascoltare i cittadini deve essere alla base di ogni attività politica - afferma Daniele Vanni, segretario comunale del PD di Vinci -. Non c'è visione del futuro se questa non parte dal raccogliere le istanze delle persone per convogliarle in progetti e programmi concreti. La campagna d'ascolto sui temi locali è il primo atto di un percorso che ci porterà a delineare un programma di governo del territorio per i prossimi anni".

L'iniziativa si articolerà con incontri settimanali alla presenza di alcuni coordinatori di forum tematici che avranno il compito di facilitare la discussione e raccogliere le opinioni dei cittadini. Al termine della campagna d'ascolto saranno organizzate delle assemblee pubbliche in cui verranno spiegati i risultati e raccontata la visione futura del territorio tenendo conto delle istanze emerse dai cittadini.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa