Abc Castelfiorentino, tutti i risultati delle squadre senior e minibasket del weekend

Under 17 Eccellenza

Grandissima vittoria casalinga per i ragazzi di Paolo Betti che infliggono il primo ko alla capolista Pediatrica Livorno, imbattuta nelle prime sei giornate. Al PalaBetti va in scena un match davvero spettacolare, come dimostra il risultato finale: 90-84. Una gara giocata subito su ritmi alta e scivolata via con gli attacchi sugli scudi e con l’Abc, di fatto, sempre al comando. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che impattano con grande autorità sia in fase offensiva che difensiva creando non poche difficoltà all’attacco labronico: ne emerge un parziale di 26-13 che indirizza la sfida al 10′. A partire dal secondo quarto gli ospiti prendono le misure e nelle due frazioni centrali si gioca sul botta e risposta. L’Abc, però, resta sempre in controllo così, dopo il passaggio di metà gara sul 52-39, al 30′ il tabellone segna 71-59. Livorno non molla e nell’ultimo quarto, approfittando di un paio di errori castellani, riesce a riavvicinarsi. Ma i gialloblu sono bravi a tenere alta la concentrazione e rispedire al mittente i tentativi labronici di girare la sfida, portando a casa due punti davvero pesanti.

Prossimo impegno domani alle ore 18 sul parquet della Juve Pontedera per l’ultima gara del girone di andata.

ABC CASTELFIORENTINO – PEDIATRICA LIVORNO 90-84

Tabellino: Rosi 22, Ticciati 8, Bici ne, Merlini 9, Marchetti, Bartolini 2, Lilli 20, Damiani 14, Viviani 4, Leti, Raggini 2, Filomeno 9. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 26-13, 26-26, 19-20, 19-25

Under 17 Silver

La sfiorano ma purtroppo non arriva la seconda vittoria stagionale per i ragazzi di Fulvio Cantini che al PalaBetti inciampano 39-44 contro Poggibonsi. Nonostante i due punti lasciati per strada, buona la prestazione dei gialloblu che, dopo un primo quarto scivolato via sul punto a punto (11-14 al 10′), nella seconda frazione piazzano un mini break che vale il sorpasso all’intervallo lungo (28-22). Al rientro dagli spogliatoi arriva puntuale la reazione della squadra ospite che riporta il match in perfetto equilibrio, con Poggibonsi che mette di nuovo la testa avanti al 30′: 34-35. Tutto si decide dunque nell’ultimo quarto ma gli episodi, in volata, premiano gli ospiti.

Prossimo impegno sabato alle 16 a Firenze sul parquet del Baloncesto.

ABC CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 39-44

Tabellino: Niccolini 15, Marchetti 10, Giglioli 4, Altamore 3, Bernardoni 4, Ricci 3, Fiorentini ne, Kamberaj, Vefa, De Simone ne, Macalindong ne, Barlabà ne. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-14, 17-8, 6-13, 5-9

Under 15 Eccellenza

Prosegue la cavalcata dei ragazzi di Alessandro Mostardi che battono a domicilio lo Spezia Basket Club per 68-80. Una vittoria frutto di due ottimi primi quarti in cui i gialloblu prendono quel vantaggio che poi riescono ad amministrare nella seconda parte. Buono l’approccio dell’Abc, che prova subito a scappare toccando il +9 al 10′ (10-19). Una forbice che i gialloblu allargano nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 27-40. Nella ripresa i padroni di casa provano a restare aggrappati dando vita a due frazioni combattute, ma la truppa castellana tiene saldo il controllo e amministra fino allo scadere.

Prossimo impegno domenica alle 11.30 al PalaBetti contro la Pallacanestro Piombino.

SPEZIA BASKET CLUB – ABC CASTELFIORENTINO 68-80

Tabellino: Bufalini 9, Borghesi 14, Agbegninou 7, Garbetti 3, Zecchi 23, Ciulli 7, Baldi 9, Bonora 2, Bini 2, Matteini 4, Crisafi, Beshaj. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 10-19, 17-21, 20-20, 21-20

Under 14 Elite

Due sconfitte in due big match per i ragazzi di Alessandro Mostardi che, nonostante due ottime prestazioni, cadono prima a Colle contro Valdelsa e poi al PalaBetti contro Sancat nelle gare che hanno riproposto, rispettivamente, la semifinale e la finale regionale Under 13 2021/2022. A Colle finisce 67-56 una gara rimasta in bilico per tre quarti (46-47 al 30′) prima della fuga locale nell’ultima frazione. Con Sancat, ne emerge una sfida fatta di sorpassi e contro sorpassi e, di fatto, aperta fino agli ultimissimi giri di lancette: se all’intervallo il tabellone segna perfetta parità (35-35), nella ripresa i fiorentini provano a scappare (45-52 al 30) ma nell’ultimo quarto i gialloblu si riavvicinano dando vita ad un entusiasmante volata finale che si chiude sul 64-69.

Prossimo impegno sabato alle 15.30 al PalaBetti contro Reggello.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 67-56

Tabellino: Fedeli 10, Poggesi 12, Matteini 27, Costantini 2, Rosi 3, Meta 2, Matteuzzi, Lauretti, Antoni, Ippolito, Simoncini, Zampacavallo. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 16-12, 17-15, 13-20, 21-9

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT FIRENZE 64-69

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 18, Lauretti 2, Rosi 4, Antoni, Meta 7, Ippolito, Fedeli 7, Simoncini, Zampacavallo, Costantini 8, Poggesi 18. All. Mostardi. Ass. Calvani.

Parziali: 16-14, 19-21, 10-17, 19-17

Under 19 Femminile

Contro una delle big del campionato, ad oggi ancora imbattuta, le ragazze di Mario Ferradini vanno vicine al colpaccio. Tra le mura di casa le gialloblu si arrendono in volata al Basket Golfo Femminile: 51-61 il finale al PalaBetti. Nonostante un avvio tutto in salita, con le ospiti che impattano subito forte toccando il +12 al primo riposo (7-19), nella seconda frazione la reazione castellana è da manuale e il contro break gialloblu riapre completamente la sfida: 26-30 all’intervallo. Nella ripresa la gara si gioca sui binari dell’equilibrio, nonostante Piombino riesca a tenere sempre la testa avanti. Dopo il passaggio al 30′ sul 41-46, tutto si decide dunque nell’ultimo quarto ma in volata i due punti prendono la via di Piombino.

Prossimo impegno martedì 22 novembre alle ore 20.15 sul parquet del Pistoia Basket Junior.

BASKET CASTELFIORENTINO – BASKET GOLFO FEMMINILE 51-61

Tabellino: Ancillotti 4, Antonini 11, Fiaschi 16, Casini 16, Bertaccini M. 2, Bertaccini E. 2, Chelini, Taddei, Costa ne, Sanesi, L’Ala, Barbella. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 7-19, 19-11, 15-16, 10-15

Minibasket

Weekend davvero intenso quello del Minibasket Abc, che ha visto scendere in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti e Scoiattoli.

Gli Esordienti, nonostante una buona prestazione di squadra, si sono arresi sul parquet della Mens Sana Basketball: quattro tempini persi, uno vinto e uno pareggiato il conteggio finale. Vittoria, invece, per gli Aquilotti, che si sono imposti a domicilio sul Prato Basket Giovane aggiudicandosi quattro tempini a fronte dei due vinti dalla squadra di casa. Infine, acuto anche per gli Scoiattoli, corsari a Montespertoli all’esordio nel trofeo Scoiattoli Big: tre tempini vinti, due persi e uno pareggiato il finale della prima gara ufficiale.

Nel prossimo fine settimana gli Esordienti scenderanno in campo domenica alle 9.30 al PalaBetti contro Poggibonsi mentre alle 18 toccherà agli Aquilotti che ospiteranno Santo Stefano. Nuovo match esterno, invece, per gli Scoiattoli che, sempre domenica alle 11.30, saranno attesi dalla Folgore Fucecchio.

