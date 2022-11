Abc in Coppa, per arrivare in Final Four c'è la sfida con Quarrata

Sarà il Dany Basket Quarrata l’avversaria dell’Abc Solettificio Manetti nei quarti di finale di Coppa Toscana – Trofeo A. Piperno. Le due formazioni approdano alla fase ad eliminazione dirette dopo aver chiuso al primo posto i rispettivi gironi di qualificazione: il girone D (Abc Solettificio Manetti, Juve Pontedera, Cus Pisa, Mens Sana Basketball) e il girone C (Dany Basket Quarrata, Nuovo Basket Altopascio, Us Livorno, Liburnia Livorno).

I quattro incontri ad eliminazione diretta si terranno nei giorni 7/8 dicembre: la sfida tra Abc e Quarrata sarà in programma mercoledì 7 alle ore 21 al PalaBetti. Le squadre vincenti le quattro gare (oltre ad Abc-Quarrata in campo Basket Cecina-Spezia Basket Club, Olimpia Legnaia-Prato Dragons e Sba Arezzo-Virtus Siena), approderanno alla Final Four per l’assegnazione del trofeo in programma nei giorni 3/4 gennaio 2023.

Fonte: Abc Castelfiorentino