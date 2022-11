Aggredisce agenti con un vetro dopo lite in famiglia, neutralizzato con lo spray urticante

Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre che denunciato per maltrattamenti in famiglia. Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato a Prato dalla polizia di zona dopo una segnalazione per una lite violenta in un appartamento. Il marito, vedendo gli agenti della volante, si è scagliato cntro di loro con un frammento di vetro infranto in mano. E' stato necessario per gli uomini in divisa utilizzare lo spray urticante in dotazione per neutralizzare l'uomo, in stato di ebbrezza. Cinque i giorni di prognosi per gli agenti dopo le ferite riportate. L'uomo arrestato era già stato 'ammonito' dal questore nel 2020. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.