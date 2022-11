Arriva il Festival delle Nuove Generazioni

"Dal 17 al 19 novembre il Festival delle Nuove Generazioni inonderà la città di Pontedera di iniziative". Lo spiega l'assessora alla politiche sociale del Comune di Pontedera Carla Cocilova.

Un festival realizzato dal Comune di Pontedera grazie ad un finanziamento del Consiglio d'Europa dedicato alle città interculturali e alla collaborazione delle associazioni G2 Senegal Valdera, Futuro è Ora, CoNNGI e Arci Valdera. Uno spazio di confronto e di diffusione culturale che mette al centro le identità dei giovani di origine straniera nati o cresciuti in Italia.

"L'idea del Festival è di mettere le nuove generazioni al centro del dibattito pubblico in un'ottica di piena inclusione, riconoscendo loro pieno accesso ai diritti, tra tutti quello di cittadinanza, ma anche un ruolo primario nella generazione delle politiche interculturali, essendo sempre di più promotori di culture spesso all'avanguardia nel panorama nazionale e che in maniera naturale agiscono come antidoto alla discriminazione e al razzismo", aggiunge Cocilova.

Ecco il programma del Festival

