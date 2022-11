Cambio d'appalto antisindacale a Montespertoli, il tribunale dà ragione alla Cgil

Il Tribunale di Firenze ha accertato il comportamento antisindacale posto in essere da Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus durante la procedura di cambio di appalto relativo alla gestione dell’assistenza scolastica educativa degli studenti con disabilità, all’accompagnamento e vigilanza per il trasporto scolastico del Comune di Montespertoli.



Adesso, su ordine del Tribunale, la cooperativa dovrà fornire alla Funzione Pubblica CGIL di Firenze – che tramite l’avvocato Andrea Stramaccia ha promosso il ricorso – tutte le informazioni prescritte dall’art. 37 CCNL Cooperative Sociali, e procedere tempestivamente all’esame congiunto della procedura di cambio appalto così da cessare e rimuovere gli effetti della condotta antisindacale.



Per Paolo Grasso della FP CGIL Firenze “una sentenza importante che consente di ristabilire il rispetto di corrette procedure all’interno dei cambi di appalto nei servizi pubblici, a partire dalla conoscenza di tutte le informazioni utili alla corretta applicazione delle norme contrattuali nazionali e territoriali e delle disposizioni di legge in materia, così da tutelare al meglio le lavoratrici e i lavoratori coinvolti in questi delicatissimi passaggi”.