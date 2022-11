Giornata contro la violenza sulle donne, gli eventi a Montopoli

Torna a Montopoli il cartellone “Libere, Libere, Libere” appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Si comincia sabato 19 novembre alle ore 17 presso la Sala Consiliare dove sarà possibile incontrare una rappresentanza di donne iraniane che vivono nella provincia di Pisa, interverrà il sindaco Giovanni Capecchi e l'assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini.

Venerdì 25 novembre alle ore 21.30 il secondo appuntamento con "Amore e Mito" breve mitologia amorosa presso il Teatro Don Enzo Terreni a Capanne, spettacolo della Compagnia Teatrale “No, Grazie!”. Domenica 27 novembre alle 21 l'appuntamento è con un viaggio artistico e teatrale nell'universo femminile di Dante. Marina Mariotti propone una lettura del canto V del Purgatorio con un focus su Pia de' Tolomei. Sarà allestito inoltre nei locali della biblioteca comunale un angolo con letture consigliate.

«In questo novembre, di conflitti, guerre e proteste – commenta il sindaco Giovanni Capecchi – abbiamo voluto aprire la nostra rassegna dando voce alle donne iraniane al grido di "donna, vita e libertà" un appuntamento per conoscere meglio cosa sta succedendo in Iran e approfondire sul tema della condizione femminile. Il 16 settembre 2022, Mahsa Amini è morta dopo essere stata arrestata e pestata dalla Polizia religiosa perché non indossava correttamente il velo. La morte di Mahsa non è un incidente, ma un femminicidio. Per questo vogliamo sensibilizzare sul tema della violenza, utilizzando anche il linguaggio espressivo del teatro­».

Le iniziative sono svolte in collaborazione con le associazioni Frida, Soroptimist, Anpi e la compagnia teatrale “No, Grazie!”.

