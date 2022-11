Lega Fucecchio incontra i cittadini al mercato: "Si parlerà anche delle Cerbaie"

Per domani mercoledì 16 novembre 2022, la Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, organizza dalle ore 8,30 alle ore 13 circa, in piazza XX settembre, all'ingresso del mercato settimanale lato bar Giuliano, una postazione denominata "Lo sportello del cittadino", per avere uno scambio di idee con la gente sui problemi del territorio comunale di Fucecchio.

I cittadini interessati, si potranno rivolgere agli esponenti leghisti, tra cui sarà presente il Segretario e Consigliere comunale Marco Cordone, per parlare anche dell'annosa questione dello spaccio irrefrenabile della droga nella zona delle Cerbaie, per cui il Carroccio, attraverso lo stesso Cordone, ha proposto in data 9 settembre nell'apposita Commissione comunale per la Sicurezza Urbana, l'intervento dell'esercito nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.

Fonte: Lega per Salvini Premier - Sezione comunale di Fucecchio