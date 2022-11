Ubriaco su uno scooter senza assicurazione urta auto parcheggiate, denunciato

Nel pomeriggio di ieri oltre 100 persone identificate, di cui 25 automobilisti, questo è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio dalla Polizia di Stato disposto dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma.

L’attività degli agenti di via Zara si è concentrata soprattutto tra il parco delle Cascine, i giardini della Fortezza da Basso ed in via Caccini, dove le unità cinofile hanno rinvenuto e sequestrato oltre 300 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish, marijuana e cocaina per lo più scovata nei parchi, occultata tra la vegetazione.

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Sesto Fiorentino, sono intervenuti su un particolare sinistro stradale in via Pisacane.

Da quanto ricostruito, un fiorentino di 62 anni, in sella ad uno scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo andando ad urtare due auto parcheggiate. Il proprietario di uno dei due veicoli, un uomo italiano di 69 anni, si è trovato casualmente in strada in quel momento assistendo a tutta la scena, e non esitando ad aiutare il conducente del mezzo finito a terra.

Una volta soccorso l’uomo e stata anche avvisata la proprietaria dell’altra macchina danneggiata; i due si sarebbero immediatamente resi conto delle condizioni del 62enne che, barcollante, emanava un forte odore di alcol.

Insospettita la donna, tramite un “App” del cellulare, ha constatato l’assenza della copertura assicurativa del mezzo e ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno subito sottoposto il conducente dello scooter all’etilometro: l’uomo è risultato positivo al test superando di oltre 4 volte il limite consentito dalla legge.

Dopo gli accertamenti, i poliziotti hanno riscontrato con certezza anche la mancanza della copertura assicurativa e quella del documento di circolazione a bordo del veicolo.

Indagato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, il fiorentino al momento non potrà più circolare in quanto gli è stata contestualmente ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo di trasporto, in attesa delle valutazioni delle Autorità competenti.





