Accessabilities a Dubai, il messaggio del consigliere Melio per abbattere le barriere

Il Consigliere Regionale Iacopo Melio rappresenta nuovamente la Toscana alla seconda edizione di Accessabilities Expo a Dubai: "Impegno costante della Regione per l'abbattimento di tutte le barriere. C'è ancora tanto lavoro da fare, ma siamo sulla strada giusta".

"È per me un grande onore rappresentare la Toscana e l'Italia per il secondo anno consecutivo al summit Accessabilities Expo di Dubai - scrive in una nota il Consigliere Regionale Iacopo Melio - Le mie attuali condizioni di salute non mi permettono di partecipare nemmeno in collegamento all'edizione di quest'anno, ma ho fatto recapitare un messaggio agli organizzatori attraverso il mio staff per ribadire l'impegno costante della Regione nell’abbattimento di tutte le barriere ".

"La Toscana è una terra meravigliosa - continua Melio - ricca di storia, arte e cultura. Alcune delle nostre città sono tutt’oggi impossibili da visitare per le persone con una ridotta mobilità. Per questo continuerò a impegnarmi per favorire interventi che possano garantire a chiunque le migliori condizioni per vivere la nostra Regione".

"Il lavoro da fare è tanto - conclude Melio - ma la strada che stiamo intraprendendo in questi anni è quella giusta. Il mondo ci guarda e noi dobbiamo avere l'ambizione di fare della Toscana un punto di riferimento anche per quel turismo di tutte e di tutti, in continua espansione, per poter accogliere qualunque esigenza”.