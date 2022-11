Due arresti per spaccio nell'ambito delle indagini del caso Magina

Un 30enne e un 33enne sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La misura è nata nell'ambito delle indagini in corso a Livorno sulla morte di Denny Magina, il 29enne deceduto il 22 agosto dopo esser precipitato da un palazzo di via Bruno.

L'ordinanza, emessa dal gip di Livorno su richiesta della procura, è stata emessa su risultanze investigative dell'Arma. In particolare, i due arrestati sono accusati di aver trasformato l'abitazione occupata in via Giordano Bruno, al civico 8, in una vera e propria piazza di spaccio di droga dove si vendevano cocaina, marijuana e hashish.

Questa specie di centrale era molto nota ai tossicodipendenti della zona. Spesso le consegne avvenivano anche senza alcun precedente contatto telefonico. Ben venti sono gli acquirenti individuati finora.