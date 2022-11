Arrivano oltre 700 libri per i bambini all'ospedale di Pistoia

Continua ad arricchirsi di nuovi volumi la biblioteca del reparto pediatrico dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia. Stamattina è arrivata una nuova fornitura di ben 728 libri per bambini donati dalla libreria Giunti Al Punto di Pistoia. Alla consegna erano presenti il direttore sanitario la dottoressa Lucilla Di Renzo, il direttore assistenza infermieristica area pistoiese dottor Paolo Cellini, il direttore infermieristico la dottoressa Monica Chiti, l’infermiere coordinatore la dottoressa Stefania Magnanensi e il direttore della struttura complessa di pediatria e direttore dell’area aziendale di pediatria e neonatologia dottor Rino Agostiniani.

"Un’iniziativa di grande rilievo - l’ha definita la dottoressa Di Renzo - per i nostri piccoli ricoverati i quali, insieme ai loro genitori, durante la degenza o in occasione di esami e visite specialistiche potranno distrarsi con la lettura e per questo ringraziamo la Libreria Giunti e i sostenitori dell’iniziativa per la generosa e sensibile donazione".

I libri sono stati collocati nella Sala Giochi del reparto in piccole bibliotechine a misura di bambino anch’esse donate dal negozio di Ottica Fielmann Italia. La dottoressa Magnanensi ha fatto sapere che i volumi saranno anche regalati ai piccoli degenti, sia alle dimissioni sia durante gli accessi agli Ambulatori.

"Continuo ad essere convinto che la lettura fatta dai bambini insieme agli adulti è fondamentale ed ha dei vantaggi enormi nel loro sviluppo e, in particolare, quando sono malati li aiuta a circondarsi di personaggi fantastici e a superare meglio i difficili momenti dell’ospedalizzazione", ha commentato il dottor Agostiniani.

Tutti i clienti della Libreria hanno acquisto un libro per donarlo alla Pediatria pistoiese ma in particolare l'Ospedale ringrazia: il Vivaio Piante Nanni, Vannucci Piante, Abbigliamento Guercini (questi ultimi da anni sostengono il progetto di donazione dei libri per la pediatria) e Ottica Fielman di Pistoia.

Fonte: Asl Toscana Centro