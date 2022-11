Controlli tra Viareggio e Torre del Lago, sorpreso con la droga fuori dalla pineta

Controlli questo pomeriggio a Viareggio e Torre del Lago. Il servizio straordinario, concordato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica finalizzato alla prevenzione di reati predatori e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha visto impegnati gli equipaggi di polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza.

Nel corso dei controlli, coordinati dal Commissariato di Viareggio, un 35enne è stato trovato in possesso di tre dosi di cocaina. L'uomo, italiano di Viareggio, è stato sorpreso mentre usciva dalla vegetazione nei pressi della Pineta di Ponente, in possesso dello stupefacente per un peso di 2,6 grammi. Segnalato, il 35enne rischia la sospensione della patente di guida.

Complessivamente durante l'operazione sono stati identificati circa 100 soggetti, di cui 30 stranieri e 70 veicoli. L'attività di monitoraggio dell'intera area continuerà anche nei prossimi giorni.