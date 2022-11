Donazione del sangue, a Pisa ci sono anche i supereroi

Dopo i militari della Brigata paracadutisti Folgore, che hanno donato il sangue in circa 160 nei mesi scorsi, ora è la volta dei Super Eroi “I cavalieri del sorriso” (Capitan America, Spiderman, Pirati, Principesse e tanti altri) che daranno un’altra testimonianza di grande senso civico in occasione dell’apertura straordinaria, domenica 20 novembre, del Centro trasfusionale dell’Aoup a Cisanello per festeggiare il 50° Anniversario dalla fondazione dell’Avis provinciale di Pisa.

“Anche i Supereroi donano” è il titolo della manifestazione, che vedrà appunto anche i supereroi donare sangue ed emocomponenti. Un messaggio simbolico che, oltre a richiamare i donatori abituali, vuole essere di sprone anche per chi non ha ancora mai effettuato questa importante scelta di solidarietà.

L’apertura straordinaria con i supereroi come beniamini è indirizzata infatti anche alle famiglie con bambini, affinché si diffonda sempre più capillarmente il messaggio che donare il sangue è un gesto di grande umanità, a sostegno dei pazienti dell’ospedale.

L’apertura del Centro trasfusionale sarà dalle 8 alle 12.30 (Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, Edificio 2, Ingresso C – l’arrivo dei supereroi è invece atteso intorno alle 10).

Si ricorda che le donazioni avvengono in totale sicurezza, nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dai protocolli nazionali.

Il Centro trasfusionale è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione (è inoltre aperto ogni prima domenica del mese, con gli stessi orari). I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13.

E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le Associazioni dei donatori o telefonare alla Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti allo 050/993741-3742.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa