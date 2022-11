Entra dalla finestra e ruba in un'abitazione, denunciato

Furto in un'abitazione a Siena, un ventenne è stato denunciato dai carabinieri. Nel pomeriggio del 14 novembre un uomo è rientrato in casa e ha sorpreso un ladro a rovistare in camera da letto. Il malvivente aveva approfittato di una finestra della camera lasciata aperta.

Il ventenne è fuggito appena sono stati chiamati i carabinieri, ma i militari lo hanno notato mentre stava scappando. Ne è nato un inseguimento a piedi che è terminato poco dopo, quando il giovane è stato bloccato definitivamente. Aveva con sé denaro rubato poco prima.

Il giovane è stato condotto presso il Comando dell’Arma di Siena ed è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. A seguito di successivi accertamenti, risultando irregolarmente presente sul territorio nazionale, è stata avviata la procedura amministrativa per la sua espulsione dal territorio nazionale.